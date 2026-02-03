Posticipo di Serie A, l’Udinese batte la Roma che frena nella corsa per la Champions

Nel campionato di Serie A la Roma nel posticipo frena la sua corsa verso la Champions. I giallorossi, battuti 1-0 dall’Udinese, sono ora quinti in classifica e sentono il Como alle calcagna, Como che si trova solo due punti più indietro. La squadra di Gian Piero Gasperini ha subìto l’intensità del gioco dei friulani per l’intero match, riuscendo a trovare le uniche occasioni da rete soltanto alla fine, nel recupero del secondo tempo. Così facendo i bianconeri bissano il successo di Verona e si insediano in pianta stabile nella parte sinistra della classifica.

Kosta Runjaić ha avuto gli uomini contati, anche in panchina: oltre agli infortunati, il mercato appena concluso ha portato altrove quasi tutti i giovani che non trovavano spazio. Ed ecco che il tecnico tedesco si è affidato al coraggio di prestazione di Atta ed Ekkelenkamp come incursori a supporto di Davis. Gian Piero Gasperini, a cui mancaavno tra gli altri Kone e Dybala, ha scelto Pellegrini e Soulè per ispirare Malen. Assente anche la curva romanista causa squalifica ma grazie allo storico gemellaggio a inizio gara tutto lo stadio inneggia ai giallorossi.

“Siamo felici per questa vittoria meritata, di squadra – ha detto Kosta Runjaic -, frutto dell’intensità, dell’abnegazione, del pressing alto e della capacità di tenere la Roma lontana dalla nostra porta”: “Nel primo tempo abbiamo disputato una gara molto buona – ha evidenziato l’allenatore – mentre nella ripresa, dopo la rete del vantaggio, abbiamo naturalmente subito il pressing della Roma, anche perché abbiamo perso Davis. Il suo infortunio è l’unico elemento negativo di questa serata di Calcio – ha proseguito -: siamo felici per i nostri tifosi e anche per il recupero lampo di Zaniolo, che ci servirà molto da qui alla fine. Se abbiamo vinto – ha concluso – lo dobbiamo anche alla super parata finale di Okoye: un po’ di fortuna è necessaria se vuoi battere una big come la Roma”.

“Gli episodi sfortunati hanno determinato la sconfitta ma noi non abbiamo demeritato”. Così ha commentato invece Gian Piero Gasperini dopo l’1-0 a favore dell’Udinese che ha portato la sua Roma fuori dalla zona Champions. “Circa il gol che abbiamo subito, penso alle parole di Saelemaekers, che ho apprezzato molto – ha aggiunto -: questo è il calcio di oggi, si cercano sempre più spesso certe situazioni, che vengono premiate. Così come è accaduto stasera nella punizione che ha portato alla rete”. Il tecnico dei giallorossi si è detto certo che la squadra lotterà per la Champions League fino alla fine: “Dal mercato sono arrivati Malen, che è stato un gran colpo di fortuna, e Zaragozza, che ci darà una mano. Per il resto – ha concluso – lavoro con gli atleti che mi danno”. La Roma resta quindi inchiodata al quinto posto, a due punti dalla Juventus. Oggi scende in campo, a Bologna, il Milan di Max Allegri, attualmente a -8 dall’Inter capolista.