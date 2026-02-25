Carrè e Chiuppano sempre più uniti: al via i nuovi servizi associati per i cittadini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si tratta di una semplice collaborazione tra comuni vicini ma di una vera e propria visione comune del futuro. Carrè e Chiuppano fanno squadra e annunciano il via ufficiale alla fase operativa della gestione associata di alcuni tra i servizi più importanti per la cittadinanza. Un percorso iniziato anni fa che ora vede il traguardo di una struttura organizzativa unica, capace di rispondere meglio alle carenze di personale e alle complessità amministrative moderne.

L’unione fa la forza per il bene dei cittadini. Il traguardo odierno è frutto di un cronoprogramma preciso. Già nel dicembre 2024, i consigli comunali avevano approvato l’accordo di programma, poi tradotto in convenzioni tecniche nel luglio 2025. L’obiettivo era chiaro: superare i limiti dimensionali dei singoli enti per offrire servizi più stabili.

Da Lunedì 02 Marzo, sarà attivo il Servizio Demografico Associato, con sede operativa nel Municipio di Chiuppano e l’Ufficio Istruzione Associato, attivo nella sede municipale di Carrè, mentre a partire da Mercoledì 04 Marzo entrerà in funzione l’Ufficio Segreteria e Protocollo Associato, con sede operativa nel Municipio di Carrè.

I nuovi uffici associati saranno a disposizione dei cittadini e delle cittadine di entrambi i territori.

L’istituzione del Servizio Demografico Associato consentirà di disporre di una struttura organizzativa più solida e articolata, grazie alla presenza congiunta del personale dei due Comuni. Ciò permetterà di garantire alla cittadinanza di entrambi gli enti continuità e qualità del servizio attraverso una migliore gestione dei carichi di lavoro, la progressiva specializzazione degli operatori, una maggiore possibilità di sostituzione in caso di assenze, il miglioramento complessivo dell’efficienza del servizio.

L’associazione di Segreteria e Protocollo consentirà, invece, di uniformare procedure e flussi documentali e di rafforzare l’organizzazione interna migliorando anche in questo caso l’efficienza complessiva dell’azione amministrativa.

L’avvio dei Servizi Associati costituisce una scelta strategica e lungimirante, particolarmente rilevante nel contesto attuale in cui i piccoli comuni affrontano una crescente carenza di personale e la necessità di competenze sempre più specialistiche. La gestione associata consente, infatti, di superare i limiti dimensionali dei singoli enti, valorizzare le professionalità interne e garantire ai cittadini servizi più stabili, qualificati ed efficienti.

Nei prossimi giorni l’Ufficio Associato comunicherà gli orari di apertura al pubblico, che saranno uniformi per i cittadini di Carrè e Chiuppano. Il Servizio Demografico, l’Ufficio Istruzione e l’Ufficio Segreteria e Protocollo Associati rappresentano solo la prima fase di un percorso più ampio: secondo la programmazione condivisa dalle due Amministrazioni, progressivamente saranno associati anche altri servizi comunali dell’area amministrativa, in particolare i Servizi Sociali, l’Ufficio Cultura, Commercio e Messi comunali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità organizzativa degli Enti e migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità.

Il commento soddisfatto dei sindaci

Il sindaco di Chiuppano, Andrea Segalla, esprime “grande soddisfazione per l’avvio di un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e ritenuto strategico perché consentirà ai comuni di Carrè e Chiuppano di garantire ai propri cittadini non solo i servizi attualmente esistenti, ma di rispondere alle sfide e ai nuovi bisogni del futuro, in particolare nell’ambito dei servizi alla persona, all’infanzia e alla popolazione anziana”.

La sindaca di Carrè, Valentina Maculan, sottolinea come “negli ultimi anni, le esigenze delle nostre comunità sono cresciute e si sono diversificate, richiedendo risposte sempre più efficienti e coordinate. In questo contesto, il rilancio dell’associazionismo tra Carrè e Chiuppano rappresenta una scelta strategica e lungimirante, capace di valorizzare le risorse, migliorare i servizi e garantire una gestione più sostenibile delle attività amministrative”.

Il ringraziamento al personale e l’appello ai cittadini

Andrea Segalla e Valentina Maculan, a nome delle amministrazioni comunali di Carrè e Chiuppano, ringraziano il personale coinvolto per il lavoro svolto nella fase di preparazione dei nuovi uffici e confidano nella collaborazione dei cittadini durante l’avvio dei servizi associati.

Per maggiori informazioni si invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà a Carrè mercoledì 4 marzo alle 20.30 nel Centro Caradium di via Monte.

