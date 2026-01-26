Centri servizi autostradali, dal primo febbraio chiude quello di Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il digitale cambia il rapporto fra gli utenti e le le società autostradali: dopo l’addio ai casellanti, la rivoluzione coinvolge ora anche i centri servizi. Una rivoluzione non certo inattesa e che dal primo febbraio porta alla chiusura del centro servizi al casello A31 di Thiene.

L’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova rinnova infatti il proprio modello di assistenza ai clienti, “in un percorso che riflette l’evoluzione delle abitudini di utilizzo dei servizi e il crescente ricorso a modalità digitali, autonome e sempre accessibili”, spiega una nota stampa.

La progressiva diffusione del telepedaggio ha contribuito a trasformare in modo significativo l’esperienza degli utenti, orientandola verso strumenti più immediati, distribuiti e disponibili in qualunque momento. “Grazie all’evoluzione dei canali di supporto, è ora possibile accedere a numerose funzionalità direttamente dal sito internet autobspd.it, in maniera autonoma e rapida.

Gran parte delle attività tradizionalmente gestite presso i Centri Servizi – come, ad esempio, la richiesta di fatturazione, la gestione dei mancati pagamenti, le richieste di rimborso – sono infatti oggi pienamente fruibili attraverso i canali digitali e dedicati, già ampiamente utilizzati dai viaggiatori negli ultimi anni.

Per gli utenti che invece prediligono la modalità di erogazione del servizio in presenza, dal 1° febbraio i due poli di assistenza saranno solo i Centri Servizi di Verona Sud e di Vicenza Ovest, anche per i viaggiatori che utilizzano la A31 Valdastico e per chi proviene da Thiene e Desenzano. “Con questo aggiornamento, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova conferma il proprio impegno a garantire un’esperienza di assistenza moderna e completa, in equilibrio tra strumenti digitali e supporto dedicato per rispondere al meglio alle necessità di chi viaggia lungo le tratte di competenza, la A4 Brescia-Padova e la A31 Valdastico” chiude la nota stampa.

