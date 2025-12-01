Classifica della qualità della Vita del Sole 24 Ore: la provincia di Vicenza scivola al 18° posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La provincia di Vicenza registra un calo nella classifica 2025 sulla Qualità della Vita elaborata da Il Sole 24 Ore, passando dall’8ª posizione dello scorso anno alla 18ª. Nonostante la flessione, Vicenza si conferma tra le prime venti province italiane, mantenendo un profilo competitivo e attrattivo.

L’indagine, giunta alla sua 36ª edizione, valuta il benessere dei territori italiani attraverso 90 indicatori suddivisi in sei aree tematiche: ricchezza e consumi; affari e lavoro; demografia, società e salute; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Gli indicatori: i più e i meno

Il Vicentino è andato bene negli indicatori relativi agli affari e al lavoro, conquistando ben 23 posizioni e assestandosi al 19° posto. Stesso discorso per l’area ambiente e servizi, dove recupera 7 posizioni, collocandosi addirittura al 4° posto a livello nazionale.

Le maggiori difficoltà si riscontrano invece nell’ambito della cultura e tempo libero, dove Vicenza è 68esima perdendo 34 posizioni rispetto allo scorso anno. Per niente bene anche la categoria dedicata a giustizia e sicurezza, con -23 posizioni e il 45esimo posto in classifica. Lieve perdita anche nell’ambito ricchezza e consumi, con -8 posizioni e il 22° posto in classifica.

Nel dettaglio degli indicatori, Vicenza si distingue per una scarsa disoccupazione giovanile, che ci fa meritare il 7° posto a livello nazionale, così come molto buona è la quota di export sul Pil, in cui Vicenza detiene il 6° posto.

Nella categoria ambiente e servizi, è molto buona la qualità della vita di anziani (7° posto) e bambini (10° posto). Ma il 100esimo posto nell’indice di salubrità dell’aria abbassa la media delle prestazioni positive.

Giustizia e sicurezza sono un punto dolente, con la 73esima posizione quanto a percezione di insicurezza e 84esima posizione per durata dei procedimenti.

Nota positiva per la presenza di amministratrici comunali: + 13,1% rispetto al 2024.

Nardin: “Stimolo a rafforzare le politiche”

“Il dato di quest’anno ci richiama alla responsabilità di continuare a lavorare con determinazione per migliorare la qualità della vita dei cittadini vicentini – commenta il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin -. La discesa al 18° posto non deve essere letta solo come un arretramento, ma come uno stimolo a rafforzare le politiche di sviluppo, di mobilità sostenibile, di sicurezza e di servizi alla persona. Vicenza resta una provincia con grandi potenzialità, e il nostro impegno è quello di valorizzarle, investendo su scuola, sicurezza, ambiente e cultura. La classifica del Sole 24 Ore ci offre una fotografia utile: ora spetta a noi trasformarla in un’agenda di azioni concrete per riportare la nostra comunità ai vertici nazionali”.

