Controlli tra Asiago e Gallio. Manca la sicurezza: sospesa la licenza a una discoteca

Weekend di controlli di prevenzione nei locali dell’Altopiano di Asiago per evitare tragedie come quella successa a Crans Montana.

Su disposizione del questore Francesco Zerilli un massiccio intervento interforze ha predisposto verifiche nei locali tra Asiago e Gallio, portando alla sospensione della licenza a una discoteca in Stradella della Fratellanza ad Asiago, dove sui divanetti le forze dell’ordine avevano trovato circa 2 grammi di stupefacente che è stato sequestrato dalla Guarda di Finanza.

Polizia di Stato e Carabinieri sono invece intervenuti per sedare una rissa scoppiata per futili motivi tra due avventori all’interno del locale, un giovane di Feltre del 1990 ed uno di Rovereto del 2002, proprio durante il controllo, identificando i presenti.

Il pool interforze ha visto collaborare Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e tecnici della Ulss 7 Pedemontana.

A decretare la fine della serata sono stati i rilievi dei Vigili del Fuoco: le gravi carenze riscontrate nelle norme anti-incendio infatti hanno evidenziato l’assenza delle condizioni minime di sicurezza per i clienti.

Il Comune di Asiago sta quindi emettendo un’ordinanza di sospensione dell’attività, a cui si aggiungerà il provvedimento del Questore.

Non sono mancati momenti di tensione nemmeno a Gallio in un noto ristorante-bar.

Mentre i tecnici verificavano la conformità delle uscite di sicurezza il gestore ha dato vita a una singolare protesta: ha lanciato in aria una bottiglietta d’acqua, bagnando i pubblici ufficiali impegnati nel controllo. La sua posizione è ora al vaglio della Polizia Amministrativa per le valutazioni del caso.

In totale sono stati controllati tre esercizi pubblici, con 82 persone identificate delle quali 11 con precedenti penali o di polizia e 21 veicoli fermati dalla Stradale con diverse sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza.

