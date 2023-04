Coppa Italia serie C, stasera al Menti la finale di ritorno. Con tributo “bianco rosso/nero” a Pablito

Si riparte dalla serata magica in cui i biancorossi hanno espugnato per 2-1 lo Stadium di Torino, nel finale della gara d’andata contro i giovanotti della Juve Next Gen, fissando oggi il centro del campo verde dello Stadio Romeo Menti la Coppa Italia di serie C. E un L.R. Vicenza che tenterà di riscattare una stagione con verdetti ancora aperti in campionato e in coppa, appunto, ma con tanti bocconi amari già mandati giù.

Ma sarà in realtà un’intera lunga giornata dedicata ai colori biancorossi – e a “Pablito”, il bomber Paolo Rossi, in particolare, visto nella sua carriera ha fatto le fortune di entrambi i club – quella che precede la serata di pallone. Calcio d’inizio alle 20.30, tanto calcio per tutto il martedì che lo precede. Tutto esaurito in tribuna e sulle gradinate, con per tutti una figurina Panini di Paolo Rossi in omaggio per l’evento speciale.

La Lega Pro in collaborazione con l’amministrazione comunale e le due società sportive ha organizzato una serie di eventi ed attività pre-gara. Questa mattina nel cuore della città il trofeo è stato esposto in Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, dopo una breve cerimonia e un istituzionale alla presenza dell’amministrazione comunale e del segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci. “Proprio nell’anno in cui abbiamo concluso la realizzazione di Largo Paolo Rossi con la posa della statua dedicata all’indimenticato campione e cittadino onorario di Vicenza nella finale di Coppa Italia serie C si sfideranno Vicenza e Juventus, le due squadre più importanti per Pablito che ha vestito entrambe le maglie delle due società oltre a quella della Nazionale. Speriamo che sia una bellissima festa per la città. Per noi ancora una volta è grande motivo di orgoglio ospitare un evento di portata nazionale, un occasione di promozione per Vicenza, per far conoscere le bellezze artistiche e architettoniche del territorio”.

Nel pomeriggio, invece, dalle 16 alle 18 sarà possibile ammirare il trofeo in Largo Paolo Rossi, dove sarà allestito uno Sport Village, nel quale saranno organizzati giochi e attività per i più giovani a cura della società L.R. Vicenza. Alle 18.30, quindi, sempre in Largo Paolo Rossi, sarà presentata la finale di ritorno di Coppa Italia con uno scambio simbolico di maglie e maxi figurine Panini dedicato al grande ex dei due club, Paolo Rossi. Tra i presenti: la moglie di Pablito, Federica Cappelletti, e il figlio Alessandro, l’amministrazione comunale, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il presidente di L.R. Vicenza Stefano Rosso e il Football Teams Staff Coordination Manager di Juventus Gianluca Pessotto.

Poi non ci sarà più tempo se non per accomodarsi nelle poltroncine del Menti o in Curva Sud o, ancora, per chi non avesse in mano il biglietto per la partita come gli altri 10 mila tifosi presenti che troveranno posto stasera sugli spalti.