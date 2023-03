Demenza e follia: si tuffa dal palazzo tra i canali di Venezia. Il video

Ennesima follia esibizionista a Venezia dove un ragazzo, raggiunto il tetto di un palazzo in pieno centro storico della città lagunare, si è tuffato nel canale sottostante.

Non solo la probabile violazione di proprietà privata – nel video si sente una donna accennare al fatto che l’immobile usato come trampolino sarebbe di sua proprietà – ma il rischio concreto di rimanere ferito o peggio, considerata anche la grave carenza idrica in corso nel capoluogo veneto dove i canali sono ai minimi storici come portata.

Più che una bravata, un gesto assolutamente demenziale che solo il caso ha voluto non avesse conseguenze: dopo il tuffo, il ragazzo rimasto solo in boxer, è uscito come nulla fosse dall’acqua assistito da un compagno che lo attendeva, dopo aver ripreso la scena, a riva tra l’incredulità dei passanti.

Gesti non nuovi per una città tra le più belle al mondo, ma ciò nonostante spesso oggetto di atti indecorosi, oltre che pericolosi: dove a preoccupare è anche il rischio emulazione, con la necessità quindi di controlli sempre più serrati. E magari anche di qualche sanzione esemplare.