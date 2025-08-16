Dolore e incredulità per la morte di Paolo Martinelli sul Monte Novegno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una morte improvvisa, del tutto inattesa, ha colpito un cittadino di Schio di 51 anni, Paolo Martinelli. Un senso di vuoto e impotenza ha reso quindi il Ferragosto di amici e parenti una giornata tutt’altro che di festa nell’Altovicentino, dove quest’uomo era conosciuto anche in virtù della professione di esperto elettricista. Nel corso dell’escursione in montagna del giorno prima sarebbe rimasto vittima di un malore, stando alle circostanze descritte da coloro che lo hanno soccorso giovedì nel tardo pomeriggio.

A sorprenderlo, in un momento di relax dedicato a una passeggiata all’aria aperta, sarebbe stato un non meglio precisato malessere, forse accentuato dal caldo, sul Monte Novegno. Un luogo naturale a lui caro, solo a pochi chilometri da casa, qui dove ad attenderlo c’erano moglie e figli entro la sera.

La notizia del dramma è giunta alla vigilia del Ferragosto nel quartiere di Santissima Trinità, dove ha residenza la famiglia composta dalla moglie Elga e i figli Mattia e Andrea, increduli di fronte a un lutto inaspettato. Martinelli era solo quando si è sentito male l’altro ieri, giovedì 14 agosto, si presume nel tardo pomeriggio. Non ha avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto via telefono, che portava con sé. Si è fermato con l’intenzione di riposarsi, visto il tratto impegnativo in salita, quando è stato colto da fitte di dolore che lo hanno stroncato sul sentiero. A trovarlo sul tratto che porta in località Casara Vecchia è stato un concittadino che ha tentato di soccorrerlo e ha dato immediatamente l’allarme.

Per il 51enne vicentino, però, il destino aveva già presentato il “conto”, e non c’è stato nulla che i sanitari del 118 potessero fare per rianimarlo. Al capezzale della vittima del probabile infarto la squadra del Soccorso Alpino locale, informata dell’emergenza e intervenuta subito per mettersi a disposizione. Costernazione diffusa anche alla Tiemme Srl, dalla sede di via Liguria a Schio, dove il tecnico elettricista era stimato e considerato colonna portante delle attività dell’aziendali. “Una persona meravigliosa”, così lo descrive sinteticamente un conoscente in ambito lavorativo.

Il funerale con rito religioso di Paolo Martinelli è stato fissato dopo la concessione del nulla osta da parte della Procura di Vicenza. Le esequie si terranno martedì 19 agosto con inizio alle 16.30, nella chiesa del quartiere dove ha vissuto insieme ai propri affetti più cari dopo aver scelto la città di Schio come luogo dove radicare la famiglia. Un’immagine che lo ritrae sorridente nel corso di un momento felice ne ricorda l’essenza di persona allegra, gioviale e che, come dimostrano i commenti, ha saputo farsi apprezzare da chi lo ha conosciuto.

