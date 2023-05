Eleonora e Davide, uniti dall’amore per il teatro, nella vita e nel lavoro: un libro per raccontarsi

L’arte unisce e attraverso la rappresentazione consente di scavare in noi stessi portandoci a capire gli altri in modo totalmente nuovo. E’ quello che insieme cercano di fare Eleonora Fontana, attrice, e Davide Peron, cantautore. Marito e moglie uniti nella professione, nell’amore e nella vita, genitori di tre bambini, graditi ospiti di ‘Parlami di te’ a Radio Eco Vicentino presentano il loro libro ‘Giulietta sono io – Acqua torbia’.

“È un insieme di due testi teatrali, due spettacoli con cui noi giriamo l’Italia: sono stati raccolti in questo piccolo volume perché il nostro editore ha voluto poter arrivare a più lettori possibili- spiega Eleonora ai microfoni – la cosa bella è che noi siamo due artisti che possono parlare attraverso un libro ma anche attraverso l’arte. ‘Giulietta sono io’ racconta di tre donne diverse, tutte loro cercano l’amore, vogliono essere viste come sono realmente e non attraverso delle maschere. Sono delle donne che hanno una vita difficile: una ceca, una prostituta e una con una relazione complicata. Come Giulietta della tragedia di Shakespeare, anche loro vogliono vivere un amore vero senza filtri”.

Eleonora si è dedicata alla stesura dei testi, Davide si occupa della musica. All’interno del libro i racconti dialogano con le canzoni che il lettore può ascoltare attraverso il QR Code riportato nel testo. Le canzoni sono tratte dall’album ‘Passaggi’: “Abbiamo voluto indagare verso l’altro, verso gli ultimi, cambiando la nostra prospettiva e il nostro modo di vedere il mondo” racconta Davide. Lo spettacolo viene portato in giro per l’Italia: “Dopo le nostre rappresentazioni le persone ci raccontano di aver vissuto una storia molto simile a quella di Giulietta e allora ti rendi conto che tutti abbiamo delle fragilità – spiega Eleonora.

Ascolta “Eleonora Fontana e Davide Peron, fra arte e amore” su Spreaker.

L’armonia della coppia si forma attraverso lo stare bene insieme condividendo gli stessi valori: “Eleonora, la sento tanto vicina nel mio lavoro e nel dar voce a quello che sento” racconta Davide. “Noi ci rispettiamo, io rispetto la sua intimidita creativa, noi anche nella stessa stanza non ci diamo fastidio, e cosi riusciamo a stare insieme” – aggiunge Eleonora. I due coniugi hanno contribuito a far ripartire di recente il cinema teatro LUX di Recoaro e grazie al loro impegno sta pian piano riprendendo vita, tanto che gli ultimi spettacoli hanno avuto il sold out.

Oltre all’obiettivo culturale per il territorio, il teatro ha anche uno scopo sociale offrendo lavoro a persone in difficoltà: “Per noi questo teatro è per la cittadinanza: l’arte è democratica non fa distinzione tra le persone – conclude Eleonora – la soddisfazione maggiore è vedere che i giovani porteranno avanti questo negli anni avvenire a favore di tutta la comunità”.

Il libro si può trovare nelle librerie e online, mentre sul sito davideperon.it è possibile trovare tutte le date degli spettacoli.