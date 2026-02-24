Giallo tra Schio e Trieste: rapito, picchiato e abbandonato lungo la strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un inquietante episodio di cronaca tra Schio e Trieste, dove un ragazzo rapito nell’Alto Vicentino è stato trovato sanguinante abbandonato a bordo strada dopo un viaggio forzato di oltre 200 chilometri.

Come racconta il quotidiano “Il Piccolo” (di Trieste L’inizio della vicenda lunedì, alle 13.30 a Schio. Secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, il giovane sarebbe stato avvicinato da una Jeep. Due uomini sarebbero scesi dal mezzo e, nonostante le urla disperate del ventiquattrenne straniero che cercava di resistere, lo avrebbero trascinato a forza all’interno dell’abitacolo, dileguandosi in pochi istanti.

A Marano Vicentino i Carabinieri hanno trovato la Jeep utilizzata per il sequestro. All’interno del veicolo sono state scoperte vistose tracce di sangue, segno che la violenza è iniziata subito dopo il rapimento. I sequestratori avrebbero poi cambiato mezzo, caricando il giovane su una seconda auto per dirigersi verso il confine sloveno. La corsa è terminata a Trieste, nel rione di San Giovanni: il ragazzo è stato scaricato nell’oscurità di via di Basovizza, all’altezza del civico 29/12.

A dare l’allarme, intorno a mezzanotte, sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il giovane, sebbene non in pericolo di vita, presentava numerosi traumi e ferite al volto. È stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cattinara per le cure del caso.

Il caso per il momento è avvolto nel più stretto riserbo, ma i contorni della vicenda appaiono complessi. Nonostante la violenza subita, una volta di fronte agli investigatori il giovane sarebbe rimasto in silenzio, rifiutandosi di rispondere alle domande dei militari.

Le indagini sono attualmente coordinate dai Carabinieri di Vicenza, che stanno cercando di ricostruire il movente e la vicenda. Il sospetto degli inquirenti è che dietro il blitz possa celarsi un regolamento di conti o un avvertimento legato alla criminalità organizzata.

