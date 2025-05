Giro d’Italia in… tour nell’Altovicentino tra pioggia e tanto rosa tra le strade – DIRETTA

Partita puntuale la tappa n°16 del Giro d’Italia, con undici paesi e cittadine del Vicentino ad accogliere i ciclisti sulle strade e salutare la corsa rosa per una cinquantina di chilometri. Puntuale anche il maltempo già previso per la giornata odierna, una di quelle segnate col circoletto rosso visti i quattro gran premi della montagna in programma.

Tre le province che si toccano lungo i 203 km di percorso, dal Padovano con la partenza di fronte alla villa Contarini Camerini di Piazzola sul Brenta, per poi attraversare Altovicentino e Valle dell’Astico per salire in Trentino Alto Adige da località Carbonare, fino al traguardo allestito a Brentonico. Prevista pioggia per tutta la tappa, inaugurata alle 11.35. Oltre alla pioggia anche la temperatura sui 10 gradi rende ancora più impegnativa la corsa, terza che interessa il territorio vicentino dopo gli arrivi di venerdì a Monte Berico a Vicenza e, l’altro ieri, ad Asiago prima della pausa di lunedì-

Puntuale anche il passaggio a mezzogiorno nel centro di Sandrigo, assiepato di ragazzini alunni e alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado chiamati a dare il loro benvenuto al Giro, prima l’ingresso dal paese di Pozzoleone e località Scaldaferro. Tutta pianeggiante la prima parte, che vede subito degli scatti in avvio dopo lo start ufficiale, con un sestetto a prendere subito un margine di 30′ secondi sul gruppo dopo una quindicina di km. Breganze pedalando sul rettilineo della Nuova Gasparona, Sarcedo poi da attraversare Thiene e Zanè in vista dei primi strappi con traguardo volante a Piovene Rocchette, “patria” di ben due corridori vicentini in corsa al Giro, Zana e De Pretto.

Già due cadute nei primi 25 km di gara, a causa dell’asfalto reso viscido dalle precipitazioni in corso. La più grave all’altezza di una rotatoria, che ha visto sbattere sul guardrail l’atleta britannico Joshua Tarling, rimasto a lungo al suolo. Necessario per lui il trasporto urgente in ospedale. Alle 12.20 l’entrata nel Comune di Thiene.

