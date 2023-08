Guida senza patente una Punto priva di assicurazione. Auto sequestrata e multa per un 20enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Seimila euro di multa, auto sequestrata ai fini della definitiva confisca, e mancherebbe all’appello solo il ritiro della patente di guida. Peccato – si fa per dire – che il protagonista della vicenda emersa nei giorni scorsi, un 20enne di Lonigo, il permesso di condurre un qualche veicolo in strada non lo aveva mai conseguito. Cittadino del Ghana, regolare in Italia dopo le verifiche all’Ufficio Immigrazione, a quanto pare era ignaro di parte delle regole imposte per circolare sulle strade italiane.

A renderlo noto è lunedì mattina il consorzio di polizia locale dei Castelli attraverso i canali di comunicazione del Comune di Montecchio Maggiore, in seguito alle verifiche accurate su persona e veicolo fermati per un controllo stradale esattamente una settimana prima.

La Fiat Punto su cui viaggiava A.O. – oggi rese note le sole iniziali del giovane leoniceno – incurante delle basilari regole del Codice della Strada, era vistosamente danneggiata sulla carrozzeria e aveva attirato quindi l’attenzione degli agenti in servizio. Gli “ex vigili urbani” avevano mostrato la paletta dell’altolà al conducente intorno alle 20.30 di lunedì scorso, in via Europa a Montecchio Maggiore, per chiederne conto.

Ciò che ne è emerso poi ha sorpreso gli stessi agenti: guida senza patente, mai conseguita, di un’auto priva di copertura assicurativa e con il lunotto anteriore talmente danneggiato da non rendere sicura la conduzione del veicolo. L‘auto presentava, infatti, una vistosa crepa sul parabrezza, lunga più di 10 centimetri, tale da compromettere la visibilità durante la circolazione. Per il giovane leoniceno, responsabile della sfilza di violazioni, è scattata gioco forza una maxi sanzione da 6mila euro. Inoltre la Fiat Punto è stata immediatamente posta sotto sequestro e rimossa dalla sede stradale da un carro attrezzi intervenuto su richiesta della pattuglia.

Va detto che nei giorni seguenti l’automobilista incauto ha corrisposto quasi tutto l’importo delle sanzioni, scusandosi per l’accaduto. Non è noto, invece, se deciderà di isscriversi a un’agenzia di scuola guida per ottenere una patente valida. “Ringrazio le forze dell’ordine – così Gianfranco Trapula, sindaco castellano – e in modo particolare la Polizia Locale dei Castelli, sempre attente nel monitorare le strade della nostra città. La loro azione garantisce sicurezza e il rispetto delle norme”.