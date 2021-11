Il centro storico di Zanè “anticipa” il Natale. Torna il Mercatino con musica, attrazioni e stand

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con l’aria dell’autunno e quella dell’inverno alle porte che si mischiano in pieno fermento, a Zanè è già tempo di atmosfera natalizia, richiamando la tradizione e tornando a ritrovarsi tra le piazze e le vie del centro storico in occasione del tanto atteso mercatino. “Prenotato” nel calendario per domenica 5 dicembre, a partire dalle 10.30 e per tutta la giornata.

A distanza di due anni dall’ultima (e ben riuscita) edizione, portata a termine nel 2019, la Pro loco della cittadina altovicentina rilancia la proposta di “La Festa in Piazza” invitando i residenti di Zanè e dei paesi – vicini e lontani – a passeggiare per le strade del paese tra i banchi colorati e colmi di idee regalo.

Il programma della domenica di festa garantita prevede il via ufficiale a metà mattinata, con attrazioni e curiosità riservate ai bimbi nei vari stand: C’era una volta, Il Villaggio dei bambini, Asini e pony in cammino, Il fabbricatore di bolle, Mago Geo e Naturalmente giocando. Ma, si sa, l’evento prenatalizio di Zanè che ritorna attivo vuole divenire momento magico per tutta la famiglia, e pure gustoso: dalle 11 infatti via ai brindisi all’aperto con AperinPiazza ed ecco servito lo stand gastronomico che proporrà per tutto l’arco della festa, tra l’altro, arrosticini cotti sul posti, gli immancabili “panini onti” ben farciti e patatine fritte, tutto disponibile anche in modalità d’asporto. E per chi ama qualcosa di dolce le frittelle calde fino a sera.

Una volta soddisfatta anche la gola, Festa in Piazza proseguirà senza pausa fino al tardo pomeriggio, sempre con il mercatino di Natale a snodarsi a nord e a sud di piazzale Roma, il cuore della manifestazione che “invaderà” il centro storico del paese. Per gli appassionati del rock evento extra da non perdere a partire dalle 16, con il concerto del gruppo vicentino “Mr. Boss” proprio nella piazza centrale, e davvero adatto a tutti sarà lo show al primo imbrunire, alle 17, intitolato “Spettacolo di Fuoco“, una novità tutta da scoprire.

1 di 2

Qui sopra la locandina ufficiale dell’evento, scaricabile informato immagine