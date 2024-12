Il Famila Schio non (s)Brixia al PalaRomare. Al giro di boa in A1 virata al 2° posto

Le orange della pallacanestro vicentina concludono il girone di andata con un successo che la classifica chiamava a gran voce. Tutto ciò in un match quasi testacoda tra la seconda e la penultima di A1, con Famila Schio a prevalere per 84-67 sulle ospiti bresciane del Brixia, comunque rimaste attaccate a lungo alle vicecampionesse d’Italia.

La vittoria del sabato sera vale come ultima apparizione casalinga del 2024 per le scledensi, in ogni caso seconde nel girone unico con la Reyer Venezia leader, che hanno riportato sul parquet Juhasz con invece Sottana e Keys ferme.

Un “lato A” di regular season che vede le atlete del Famila guidate per la terza stagione dal tecnico ellenico Dikaioulakos concludere la mezza maratona con un bottino di 9 vittorie in 10 partite, agganciando le lagunari in vetta. Detentrici dello scudetto che giocano oggi alle 18 con Magnolia Campobasso ma in ogni caso con dalla loro lo scontro diretto, disputato in Altovicentino e vinto di misura per 56-55.

Ultimi appuntamento dell’anno in corso per Sottana e compagne mercoledì prossimo con volo in Turchia, opposte al Cukurova. Si gioca il secondo incontro della fase 2 di Euroleague Women, dopo l’esordio-bis vincente su Brno