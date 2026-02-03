Il futuro nei banchi del municipio, insediato il consiglio comunale dei giovanissimi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sovizzo guarda al futuro e coinvolge i giovani. Giovedì scorso nella sala consiliare cittadina si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (Ccrr). Tra programmi concreti e l’emozione della prima fascia tricolore il giovane sindaco Tommaso Oliviero e la sua squadra hanno dato il via ad un mandato di due anni all’insegna del coinvolgimento, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica.

Nel corso della seduta, il sindaco dei ragazzi Tommaso Oliviero e i consiglieri eletti hanno preso posto tra i banchi del Consiglio, ricevendo il regolamento comunale e dando così avvio formale alla loro esperienza amministrativa.

“Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi non è un gioco, ma una vera esperienza di cittadinanza attiva – ha dichiarato il sindaco di Sovizzo Matteo Forlin –. È bello vedere questa sala animata da giovani che hanno idee, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Ascoltarli significa investire nel futuro della nostra comunità”.

La cerimonia, aperta alla cittadinanza, ha visto la presenza del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali, oltre a quella della dirigente scolastica del Comprensivo di Sovizzo Cinzia Masella e del docente che ha curato il progetto Stefano Rizzotto.

Tommaso Oliviero, sindaco dei ragazzi, ha illustrato alcuni punti del programma di mandato da realizzare attraverso la scuola, tra cui l’attivazione di un laboratorio di cucina, la possibilità di suonare più strumenti musicali, iniziative sulla raccolta differenziata, la cura degli spazi verdi e il supporto allo studio con attività pomeridiane.

Successivamente sono state assegnate le deleghe agli assessori del Ccrr: Tommaso Barison vicesindaco, Luca Angeleri assessore allo sport, Arianna Scalzotto assessora all’ambiente, Mia Mirelli assessora al sociale.

“Questo progetto dimostra che la democrazia si impara facendola – ha sottolineato l’assessore alla gentilezza Veronica Scapin –. Il Ccrr è uno spazio in cui ragazze e ragazzi possono esprimersi, confrontarsi e sentirsi parte attiva della comunità. Coltivare la partecipazione e il rispetto fin da giovani significa costruire cittadini consapevoli e responsabili”.

Al termine della seduta è avvenuta la consegna simbolica della fascia, seguita dalle fotografie ufficiali e dall’invito alla presentazione del nuovo gonfalone del Comune di Sovizzo.

Il Ccrr resterà in carica per l’anno scolastico in corso e il successivo, iniziando nei prossimi mesi il lavoro sul programma, con incontri previsti tra aprile e maggio presso la biblioteca o la sede municipale, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’assessore all’istruzione Valentina Oliviero si occuperà di mantenere attiva la relazione tra l’amministrazione e la scuola, per aiutare i ragazzi a portare avanti il progetto.

