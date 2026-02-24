    Il vicentino Luigi Battistolli alla guida nazionale di Aci Sport

    Aci Sport ha nominato Luigi Battistolli alla presidenza, avviando una nuova fase per l’automobilismo sportivo italiano. La nomina arriva con il rinnovo degli organi sociali e segna un importante passaggio per la governance dell’automobilismo sportivo in Italia, dopo un periodo di transizione e di rafforzamento delle strutture federali.

    Luigi Battistolli, classe 1949, è un imprenditore vicentino con una lunga carriera sportiva e dirigenziale nel mondo dell’automobilismo. Nato a Posina, Battistolli ha un background professionale nel settore dei servizi di sicurezza e vigilanza, ma è anche noto sul panorama motoristico come pilota e dirigente sportivo.

    Nel corso della sua carriera agonistica, Battistolli ha partecipato a oltre 200 rally, con un palmarès di successi in competizioni italiane ed europee, tra cui numerosi titoli nel rally storico e diversi campionati nazionali ed europei nella specialità.
    Da anni è alla guida dell’Automobile Club Vicenza, ricoprendo il ruolo di Presidente con grande impegno nel promuovere le attività motoristiche locali e nazionali.
    La nomina di Battistolli alla presidenza di ACI Sport rappresenta un segnale di continuità e di attenzione alle esigenze del movimento automobilistico italiano, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare le attività agonistiche sotto l’egida dell’ACI, migliorando l’organizzazione dei campionati nazionali, promuovendo lo sport tra i giovani e sostenendo le iniziative di crescita tecnica e formativa.

    Il nuovo Presidente porta con sé una profonda esperienza di pilota e dirigente, combinando la conoscenza diretta delle competizioni con una visione manageriale solida, auspicando un ulteriore rafforzamento del ruolo dell’Italia nel panorama internazionale dell’automobilismo sportivo.
    “Assumo questo incarico – ha commentato Battistolli – con grande senso di responsabilità e profondo orgoglio. Aci Sport rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’automobilismo italiano, una realtà che unisce tradizione, competenza e passione. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente il movimento sportivo nazionale, valorizzare i nostri campionati e sostenere i giovani talenti, nel rispetto dei valori di correttezza, sicurezza e crescita che da sempre contraddistinguono il nostro sport. Insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutti gli attori del sistema, vogliamo consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista nel panorama dello sport automobilistico internazionale”.

