Incendio all’interno di un’abitazione di via Calavena Alta: morta un’anziana

Ha avuto purtroppo un esito tragico l’incendio verificatosi stamane, mercoledì 25 febbraio, all’interno di un’abitazione di via Calavena Alta ad Arzignano. Il rogo, infatti, non ha lasciato scampo ad una donna che, in quel momento, si trovava all’interno dell’immobile.

Una squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto, intorno alle 7.30, con due mezzi, supportata da ulteriori due squadre provenienti dalla sede centrale di Vicenza. La donna, un 92enne rinvenuta priva di coscienza, è stata immediatamente trasportata all’esterno, dove gli stessi vigili del fuoco hanno condotto i primi tentativi di rianimazione poi proseguiti dagli operatori del Suem, giunti sul luogo con un’ambulanza medicalizzata. Per la donna, tuttavia, non c’è stato nulla da fare.

Le squadre hanno quindi provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla completa evacuazione dei fumi e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi di competenza. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9.30. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

