Incontro Witkoff e ministro Esteri iraniano venerdì a Istanbul. Possibile accordo sul nucleare

L’inviato Usa Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo sul nucleare. Lo scrive Axios citando due fonti informate sui fatti. Si tratterebbe del primo incontro tra funzionari statunitensi e iraniani dal fallimento dei negoziati e dalla guerra di 12 giorni dello scorso giugno. Il presidente americano Trump parla di “negoziati seri” e spera che siano “accettabili”.

Gli ambasciatori dei Paesi dell’Unione Europei sono stati convocati dal Ministero degli Esteri in risposta alla designazione delle Guardie Rivoluzionarie come terroristi. “E’ la minima azione dell’Iran – ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei – e ci sono altre opzioni allo studio per reagire. È stata un insulto e un errore strategico”. L’Italia ha intanto chiuso, fino a nuovo avviso, il suo ufficio consolare a Teheran. Lo ha annunciato la stessa ambasciata italiana in Iran sul suo sito web. Il governo britannico di Keir Starmer ha intanto annunciato oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro 10 alti funzionari dell’Iran, accusati di responsabilità dirette nelle repressioni delle ultime proteste anti-governative divampate a Teheran.