Individuati i ladri del cucciolo di macaco rubato dal Parco Cappeller. E poi ritrovato a Mestre

A fine luglio della scorsa estate la vicenda del baby macaco rubato nella notte dal Parco Faunistico Capeller di Cartigliano aveva tenuto tanti vicentini e tanti appassionato di animali con il fiato sospeso, fino al suo insperato ritrovamento il giorno successivo a Mestre. E al ricongiungimento con i tre fratelli di 13, 4 e 2 anni appena, oltre alla coppia genitrice.

La scimmietta, facente parte di una famigliola di 6 esemplari, di cui lui è il piccolo, il 31 luglio fu segnalato all’interno di una gabbietta da un passante e recuperato dai Carabinieri della stazione locale mestrina, con la collaborazione dei colleghi Forestali e della Compagnia di Bassano del Grappa, titolare dell’indagine in via di conclusione: fu accudito e visitato da un veterinario prima di riconsegnarlo, in buone condizioni generali ancorchè spaventato, agli operatori del parco. Si apprende oggi che a rubarlo, con violenza, furono due amici veneziani di 35 e 37 anni, entrambi padri di famiglia, che il giorno precedente avevano visitato il Cappeller.

Un appello lanciato dai social e l’informativa alle forze dell’ordine di tutto il Veneto per ogni ordine e grado fece evidentemente sortire l’effetto di una forte pressione nei confronti di chi aveva prima malmenato i macachi adulti – ci sono i riscontri veterinari in merito -, tanto da abbandonare la gabbietta in strada con all’interno il cucciolo di primate, di appena un mese di vita. Difficilmente, fattore che va evidenziato, il baby macao sarebbe sopravvissuto al distacco dalla madre in così tenera età. Il movente del furto, che non è ancora certo, non risiederebbe nella volontà di lucrare sulla vendita nel mercato nero di un animale esotico, bensì di portarlo in casa per sfizio proprio.

Si apprende oggi dal comando dell’Arma bassanese che tra i due sospettati emerge il nome proprio del “segnalatore”, che raccontò ai tempi una versione dei fatti condita da parecchie frottole che i militari sono riusciti a confutare, forti dell’esito del lungo lavoro di revisione dei filmati di sorveglianza acquisiti dentro e fuori il parco faunistico, rilevando anche le targhe di due veicoli di loro proprietà. Un’indagine assai articolata, protrattasi per oltre 6 mesi, che ha portato alla denuncia dei due veneziani (entrambi sono cittadini italiani), per maltrattamento e lesioni di animali, porto d’armi atte ad offendere e, infine, furto aggravato in corso.

I due soggetti intrufolatosi nello zoo di Cartigliano ora hanno un nome, anche se bisogna attendere il processo per considerarli colpevoli a tutti gli effetti. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio si crearono un varco ampio tagliando la recinzione, puntando “dritto” alla gabbia dei macachi e facendosi strada. Prima avevano forzato un lucchetto dell’area perimetrale e si erano introdotti di soppiatto. E’ stato accertato che percossero gli esemplari adulti accorsi in difesa del più piccolo della famiglia. Per poi fuggire a bordo di un’utilitaria, una delle due auto poi riscontrate nelle analisi video successive al furto.