Infortuni in montagna: ferite una 70enne all’Altar Knotto e una 20enne sul Cornetto

Giornata di incidenti sulle Prealpi Vicentine: in due distinti infortuni, avvenuti sull’Altopiano dei Sette Comuni e sulle Piccole Dolomiti, sono rimaste ferite due donne, soccorse in elicottero. Non sono in pericolo di vita.

I due infortuni sono avvenuti a distanza di pochi minuti.

Alle 11,20 a Rotzo, sulla rete sentieristica nei pressi dell’Altar Knotto, una escursionista di 70 anni è scivolata in un canalone ed è stato necessario far intervenire il soccorso alpini di Asiago e l’elisoccorso di Verona Emergenza. La donna ha riportato traumi che ne hanno reso necessario il ricovero in codice giallo.

Venti minuti dopo, nuova chiamata al numero di emergenza alla centrale di Vicenza del Suem 118 per una ragazza di vent’anni caduta mentre arrampicava sul pilastro Dalai Lama a pochi minuti da malga Cornetto, a Valli del Pasubio. In questo caso è intervenuto il soccorso alpino di Schio e l’elicottero di Treviso Emergenza. Anche in questo caso ricovero in ospedale in codice giallo di media gravità.