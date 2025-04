La “bestia nera europea” del Famila vince (a sorpresa) l’Euroleague. Ora le Lupe ai playoff

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da una “bestia” all’altra, guardando nel secondo caso solo al logo delle prossime avversarie in semifinale playoff. Chiuso l’amaro capitolo Final Six di Euroleague Women si riapre subito quello della lotta scudetto in post season per il Beretta Famila Schio, che si è scoperto ieri sera una sorta di “prima vittima sacrificale” delle neocampionesse continentali dell’Ussk Praga, capaci di sbaragliare i pronostici della vigilia a Saragozza. E quindi di conquistare il titolo di regine d’Europa, dopo aver annientato le turche (favoritissime) del Fenerbahce in semifinale. E il Famila, appunto, mercoledì scorso nello spareggio dei quarti.

Un successo clamoroso, quello delle ceche, che in piccola parte ridimensiona la delusione patita dalle orange e dallo staff e tifosi che le hanno seguite in Spagna dopo l’immediata eliminazione dalla fase finale. Praghesi vittoriose per 66-53 nella finalissima che forse quasi nessuno si aspettava contro il Cbk Mersin, l’altra formazione turca giunta all’epilogo da outsider, due quintetti a giocarsi il trofeo partendo (come il Famila) dai quarti di finale e dovendo quindi sorbirsi tre battaglie in cinque giorni.

Clamorosa anche la festa per un mito del basket rosa ceco, la coach Natalia Hejkova, che prima del suo addio regala a Praga la seconda “Champions” della pallacanestro continentale donne. Portata in trionfo. Così come Brionna Jones, eletta Mvp della Final Six. Nella finalina per il 3° posto, la grande delusa Fenerbahce batte 59-49 il Valencia, la compagine iberica che insieme proprio alle scledensi era accredita come principale outsider del “Fener”, sotto di 20 punti contro l’Ussk in semifinale.

Fronte italiano. Esperienza comunque che rimarrà nella storia del club Famila Schio quella vissuta a Saragozza, ancora una volta da solitaria squadra italiana a raggiungere il gotha d’Europa anche in questa stagione. Annata che ora entra nel vivo per la lotta al tricolore, dopo la doppia vittoria su Battipaglia nei quarti playoff, partendo da vicecampioni in carica e la sete rivincita per l’epilogo del 2024.

Nel week end è sortita l’avversaria della semifinale, e sarà il primo di (probabili) due derby veneto contando l’eventuale finale dove si attende la Reyer Venezia, Magnolia Campobasso permettendo: le altovicentine saranno opposte all’Alama San Martino di Lupari, con padovane in visita a Schio e accolte al PalaRomare di sicuro giovedì e sabato 17 e 19 aprile (si gioca alle 20 salvo modifiche) per i primi due atti. Poi trasferimento al Palalupe per gara3 mercoledì 23 aprile. Si gioca al meglio delle tre vittorie su cinque, quindi gli eventuali match successivi (25 e 28 aprile, l’eventuale “bella” al PalaRomare) saranno subordinati agli esiti dei primi confronti.

