La destra sfila in centro per la sicurezza: “Pronti ad organizzare passeggiate civiche”. Foto e video

Un’ottantina di persone legate al mondo della destra e centro destra, prevalentemente giovani, sono scese in piazza a Thiene in modo composto e pacifico per manifestare a favore della sicurezza in città.

Al grido di “Siamo noi, siamo noi, a difesa di Thiene siamo noi”, il corteo ha sfilato dal parcheggio del Bosco fino al municipio e ritorno in modo organizzato, accompagnati da altrettante forze dell’ordine, presenti per assicurarsi che tutto si svolgesse senza intoppi.

Ad organizzare il corteo nelle scorse settimane Marco Crivelletto, 18 anni, e N.S. (di cui non divulghiamo le generalità in quanto minorenne).

Due giovani appassionati, intenzionati a fare quello che loro ritengono corretto per la loro città e in grado, malgrado la giovanissima età (18 e 16 anni) di mettere in moto un corteo che nelle loro intenzioni sarebbe dovuto anche essere apolitico.

Impeccabile l’organizzazione: si erano raccomandati in molti modi che i partecipanti sfilassero secondo il programma e tutto è filato liscio.

A sfilare anche i consiglieri di minoranza del comune di Thiene Barbara Cunico, Manuel Benetti, Giulia Scanavin e Federico Mojentale.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Il sindaco e i suoi sodali hanno tentato di delegittimare questa manifestazione – hanno detto alternandosi e condividendo le dichiarazioni – Invece di ascoltare i cittadini li attaccano definendo “allarmismi” i loro bisogni di sicurezza. Thiene sta vivendo un momento difficile, la nostra presenza composta e ordinata è la miglior risposta che possiamo dare”.

“La narrazione è lontana dalla realtà – hanno sottolineato gli organizzatori – Il sindaco ha chiamato in suo soccorso associazioni e persone varie (l’associazione commercianti, n.d.r.) che non si capisce a che titolo intervengono sul tema della sicurezza urbana. Siamo davanti ad una rete di solidali di convenienza, che sembrano soffrire di un complesso di sudditanza verso il primo cittadini e difendono l’indifendibile”. Complice probabilmente l’inesperienza, i due organizzatori hanno poi contestato (senza sapere che non è il sindaco ma un’autorità superiore che la concede, come l’ha concessa a loro) la concessione della piazza per la manifestazione Pro Pal, definendola una “manifestazione ideologica in difesa di personaggi come Kaabouri (consigliere comunale Alaeddin Kaabouri)”.

“La presenza di così tante persone significa che abbiamo colto nel segno”, hanno sottolineato, riscuotendo un sonoro applauso dai presenti.

“Noi raccontiamo fatti di cronaca reale, non parole come il sindaco – hanno continuato – Un ordigno artigianale all’uscita del Chilesotti che ha mandato all’ospedale uno studente, aggressioni alle rotatorie del Bosco con individui che bloccano le portiere delle auto. La farmacia al Bosco vandalizzata e derubata per quattro volte, il sangue in centro seguito dalla violenta rissa tra Piazza Nuova e Piazza Garibaldi (Chilesotti, n.d.r.) con un ferito sanguinante che ha seminato il panico. Degrado alla stazione degli autobus trasformata in un ring per bande con cittadini costretti a rifugiarsi nei bar circostanti e furti nelle case che tolgono il sonno”.

L’invito a segnalare sulla pagina facebook e la promessa per la sicurezza

“Thiene, come altre realtà del vicentino ormai è fuori controllo”, hanno sottolineato i due organizzatori, lanciando un invito ai presenti: “Invitiamo a segnalare i fatti che succedono sulla nostra pagina facebook (“Per chi ci Thiene”, n.d.r.). Non ci fermiamo alla protesta, oggi presentiamo la proposta di organizzare passeggiate civiche, regolarmente presentate alla Questura. Cammineremo insieme in gruppi ordinati, affiancati alle forze dell’ordine. Vogliamo collaborare strettamente con le forze dell’ordine”.

I consiglieri di Thiene presenti

Al corteo non hanno voluto mancare i consiglieri dell’opposizione in consiglio comunale a Thiene Barbara Cunico, Manuel Benetti, Giulia Scanavin e Federico Mojntale. Molto attivi e determinati sul tema sicurezza, saranno probabilmente loro a farsi carico dal punto di vista amministrativo di portare avanti il tema in modo pratico, con proposte e suggerimenti che possano trasformare in realtà la richiesta di maggiore sicurezza dei partecipanti alla manifestazione.

I grandi assenti

Grandi assenti alla manifestazione i consiglieri provinciali e regionali e gli onorevoli del territorio del centro destra, da sempre molto attenti alle questioni legate alla sicurezza, sia per quanto riguarda i fatti locali, territoriali e nazionali.

Il commento del sindaco”

Oggi i cittadini di Thiene e non hanno avuto il sacrosanto diritto di manifestare. La partecipazione, che ad una conta approssimativa è apparsa modesta, credo ci restituisca la misura di quanto poco sia percepito il bisogno di maggiore sicurezza in città e probabilmente anche di quanto poco utile sia considerata una manifestazione di piazza. Ho più l’impressione che si sia trattato di una strumentalizzazione politica, a spese dellla collettività, dove ha trovato occasione di sfilare una minoranza che, così facendo, quantomeno sconfessa la bontà dell’operato del Governo centrale cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli Italiani. Comunque, ancora una volta i numeri parlano chiaro”.

