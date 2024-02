La situazione Comune per Comune. Montebello, in salvo in elicottero dal maneggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Montebello. Aperto ieri il bacino di laminazione, che è situato fra il torrente Chiampo e l’Agno. Intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco e di un gommone della protezione civile questa mattina per trarre in salvo sette persone al ristorante “Il borgo”, situato nell’alveo del bacino di laminazione: gli operatori erano andati a spostare i cavalli, ma dopo averli messi in salvo l’acqua era cresciuta e sono rimasti isolati.

“Il bacino di laminazione sta tenendo e il picco di ieri è in lieve diminuzione, ma siamo lontani dall’emergenza perché il livello è a 3,5 milioni di metri cubi d’acqua mentre l’infrastruttura ne contiene 6″ commenta il sindaco Dino Magnabosco. Altro discorso per quanto riguarda il Rio Rodegotto, che ieri era quasi al limite. “Abbiamo avuto in paese qualche cantina o garage allagato, problemi risolti con la Protezione Civile. La situazione anche in questo caso sembra stia rientrando, ma il nostro COC (tel. 0444 694848) è comunque al lavoro per monitorare la situazione su tutte le aree a rischio. Raccomandiamo la massima attenzione a tutti i cittadini, in particolare alle persone anziane e l’invito a limitare gli spostamenti.

Nanto. Una ragazza è finita nel fossato pieno d’acqua ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco.

Monteviale. Ieri qualche intervento di controllo in via Bagnara ed un invito alla Provincia di porre attenzione a via Biron. Nella notte si è verificato un cedimento a monte in via Tovazzi ed è già stata riaperta la strada rimuovendo il terreno caduto. L’acqua, scendendo dalla collina, ha invaso un garage in via Costigiola e unfossato ha ceduto. Il Comune ha provveduto a posizionare qui un container per eventuali rifiuti eccezionali per chi ne ha necessità. Il Comune di Vicenza ha chiuso per precauzione via Ambrosini. L’acqua scorre sulla Dioma senza problemi e non ha superato il ponte. Il Comune invita chi avesse avuto danni a segnalarli.Le strade sono aperte, l’autobus e lo scuolabus sono attivi regolarmente. Scuole aperte e mercato quasi completo.

Altavilla Vicentina. Sott’acqua via Retrone, fra la Strada Regionale 11 e l’autostrada A4. In azione l’idrovora della protezione civile di Montecchio Maggiore.

Brendola. Segnalati ieri piccoli smottamenti.

Torri di Quartesolo. Chiuso stamattina il ponte sul fiume Tesina. Una decisione presa dal Comune visti i livelli del Tesina e dell’Astico.

Caldogno. Il bacino di laminazione sul Timonchio è stato aperto questa mattina alle cinque.

Montegalda. Il Bacchiglione ha invaso la strada provincia che collega il paese a Montegaldella, ed è stata chiusa al traffico poco dopo le 14 di oggi, 28 febbraio.

Chiampo. Chiuso al traffico per frana il tratto di collegamento tra la Vignaga e San Giovanni Ilarione (nel tratto comunale di San Giovanni Ilarione, comune veronese).

Piovene Rocchette. Ieri mattina è stato comunicato lo stato di preallerta per la diga di Leda, con conseguente avviso a tutti i Comuni che insistono a valle della diga e del relativo corso d’acqua.

Zugliano. Uno smottamento ieri sera ha comportato la chiusura di via Tovari, 500 metri a nord dell’agriturismo da Marinea, la strada è chiusa e inagibile in entrambi i sensi di marcia.

Marostica. Via Panica chiusa per uno smottamento. Verifiche in corso da parte dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco. Si tratta del tratto davanti all’ex ospedale: le persone che dovranno recarsi ai servizi dell’Ulss 7 possono accedere dal parcheggio attraverso le strade sul retro.