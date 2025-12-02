    Mezzo pesante travolge due operai sulla A31: un morto e un ferito grave

    Da
    Redazione
    -
    (aggiornato il )
    Ascolta l'audio
    ...caricamento in corso...

    Tragedia lungo la A31 alle 13.35 di oggi dove un camion ha investito due operai che stavano lavorando in un cantiere lungo l’autostrada, uccidendone uno e ferendo gravemente il secondo.
    L’incidente è accaduto vicino al casello di Noventa Vicentina, in direzione nord e alle 16.45 di oggi il tratto autostradale è ancora chiuso, mentre  aperta la carreggiata in senso opposto.

    Non sono ancore chiare le cause dell’incidente. Per uno dei due uomini non c’è stato nulla da fare, è deceduto a seguito di traumi plurimi.
    Per il secondo operaio è scattato il codice rosso ed è stato elitrasportato al San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione.

    Sul posto Suem, polizia stradale e personale dell’autostrada.

    notizia in aggiornamento

    – – – – –
    L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
    Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
    Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
    Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.