Mezzo pesante travolge due operai sulla A31: un morto e un ferito grave
Tragedia lungo la A31 alle 13.35 di oggi dove un camion ha investito due operai che stavano lavorando in un cantiere lungo l’autostrada, uccidendone uno e ferendo gravemente il secondo.
L’incidente è accaduto vicino al casello di Noventa Vicentina, in direzione nord e alle 16.45 di oggi il tratto autostradale è ancora chiuso, mentre aperta la carreggiata in senso opposto.
Non sono ancore chiare le cause dell’incidente. Per uno dei due uomini non c’è stato nulla da fare, è deceduto a seguito di traumi plurimi.
Per il secondo operaio è scattato il codice rosso ed è stato elitrasportato al San Bortolo di Vicenza dove è stato ricoverato in rianimazione.
Sul posto Suem, polizia stradale e personale dell’autostrada.
notizia in aggiornamento
