Mille firme in poche ore per la petizione contro i tagli al trasporto pubblico locale di Svt

Ha superato in poche ore la soglia delle mille firme la petizione avviata nel vicentino per chiedere di riconsiderare i tagli al trasporto pubblico locale e di tornare a investire nella qualità, nell’affidabilità e nella sicurezza dei servizi.

La petizione sorge all’indomani di un confronto promosso da Raffaele Colombara, consigliere comunale di maggioranza a Vicenza e insegnante, al quale hanno partecipato una sessantina di persone fra cittadini, genitori ed insegnanti. Al centro, le azioni dopo l’annuncio nel novembre scorso, da parte di Svt (che gestisce il trasporto pubblico locale nel vicentino), che nel prossimo anno scolastico non potrà garantire le corse straordinarie il sabato a causa della carenza di personale. Ad adeguarsi al nuovo modello organizzativo dovranno essere i licei Pigafetta, Lioy e Quadri e i tecnici Boscardin, Canova e Rossi, gli ultimi istituti rimasti in città a spalmare l’orario su sei giorni anziché cinque.

La petizione nasce da un disagio concreto e diffuso, che riguarda studenti, famiglie e cittadini, e che negli ultimi mesi si è reso evidente anche attraverso il ridimensionamento del servizio di trasporto scolastico del sabato. Una scelta che in molte scuole superiori sta di fatto imponendo la cosiddetta “settimana corta”, che nei fatti diventa spesso una settimana compressa, con giornate di lezione molto più lunghe e, sostengono i contrari, ricadute sulla qualità della didattica, sugli studenti più fragili e sull’organizzazione delle famiglie.

La petizione, tuttavia, va oltre il singolo giorno di scuola. “La riduzione del servizio del sabato è percepita da molti come il segnale di una tendenza più ampia: meno corse, collegamenti più difficili, periferie più isolate e un trasporto pubblico sempre meno attrattivo e meno utile per la vita quotidiana delle persone” commenta il consigliere comunale di Vicenza, Raffaele Colombara.

“La petizione – aggiunge – non chiede di imporre modelli organizzativi alle scuole, che restano autonome nelle loro scelte, ma di garantire le condizioni perché tali scelte non siano determinate da tagli o carenze di servizio. Chiede inoltre che ogni riorganizzazione avvenga attraverso un confronto reale con scuole, famiglie, studenti e lavoratori, e che il trasporto pubblico torni a essere considerato un servizio essenziale e un diritto, non una semplice variabile di bilancio. Il numero di firme raccolte in così poco tempo dimostra che il tema è sentito ben oltre la singola comunità scolastica e riguarda l’intero territorio”.

Nei prossimi giorni, i promotori continueranno il lavoro di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di allargare il confronto e costruire anche momenti pubblici di discussione e mobilitazione, affinché da questo segnale arrivi una risposta concreta da parte delle istituzioni e dell’azienda di trasporto. La petizione è disponibile online su Change.org.

O onor del vero, da un punto di vista didattico va ricordato che la settimana corta è giù una realtà in molte scuole superiori ed è apprezzata anche da molte famiglie e dai ragazzi, che possono così contare su due giorni di “recupero”.

