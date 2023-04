Motociclista travolto da un’auto prima dell’alba. Grave un operatore ecologico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si stava recando sul posto di lavoro, per prendere servizio come ogni mattina prima dell’alba, l’operatore ecologico vicentino rimasto gravemente ferito alle 4.30 di venerdì dopo essere stato investito da un’auto mentre si muoveva in sella alla sua motocicletta a Vicenza. L’incidente si è verificato in viale dal Verme, all’altezza della stazione di servizio.

Il netturbino dipendente dell’azienda pubblica municipale indossava già gli abiti di lavoro quando è stato urtato da un’automobile condotta da un cittadino straniero che stava per svoltare verso il distributore di carburanti.

Immediatamente son scattati i soccorsi con chiamata al 118 e invio di una squadra medica sul posto, distante poco più di un chilometro dal polo medico del capoluogo nerico. Dopo aver verificato la presenza o meno di traumi gravi al capo, gli operatori d’emergenza hanno stabilizzato l’uomo per consentirne il trasporto in pronto soccorso, in codice giallo. Si parla di lesioni agli arti inferiori con probabili fratture, da sottoporre ad accertamenti in base ai quali i medici del San Bortolo potranno stilare una prognosi di guarigione.

Salvo altri imprevisti successivi al ricovero, l’operatore ecologico soccorso stamattina non dovrebbe correre pericolo di vita. Sulle dinamiche dell’incidente stradale – sembra si tratti di un investimento comunque e non di uno scontro frontale – si dovranno attendere i rilievi della Polizia di Stato, intervenuta in supporto alle operazioni di soccorso.