Muore in giardino schiacciato da una piattaforma mobile. Vittima un 67enne

Terribile notizia da Isola Vicentina, dove in una famiglia del paese si piange l’infortunio con esiti mortali di un uomo, schiacciato dal peso di una piattaforma mobile utilizzata per dei lavori di giardinaggio, come riferisce l’Agenzia Ansa. Si tratterebbe di un cittadino residente nella stessa proprietà privata e non di un soggetto esterno.

L’incidente è avvenuto a metà mattinata di sabato 16 agosto, vittima un pensionato di 67 anni di età. Il vicentino sarebbe morto sul colpo, senza che la squadra di soccorso del Suem 118 uscita in codice rosso e intervenuta sullo scenario dell’emergenza potesse anche solo tentare le manovre salvavita.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione del pesante blocco che ha determinato il decesso del cittadino. Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore sulla tragedia.

La notizia è in aggiornamento

