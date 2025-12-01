Natale 2025, gli italiani spenderanno il 20% in meno a causa dei rincari

L’unica spesa che cresce è quella dei viaggi: circa 10 milioni di italiani trascorreranno almeno una notte fuori casa tra Natale e Capodanno, stanziando in media 440 euro a testa. Questo rappresenta un incremento del 31% rispetto ai 335 euro dello scorso anno. Il bilancio complessivo supererà quindi i 5 miliardi di euro, contro i 3,9 miliardi delle festività 2024. Chi sogna le piste innevate vedrà rincari medi del 4,1% per gli skipass giornalieri e del 4,9% per le lezioni di sci. Ma il conto finale cresce esponenzialmente quando si sommano sistemazione, pasti e attrezzature a noleggio: un nucleo familiare di quattro persone può trovarsi a spendere fino al 30% in più rispetto alla scorsa stagione. Le città d’arte, le terme e le località turistiche tradizionali propongono pacchetti che nelle strutture di medio livello superano agevolmente i 150 euro per persona a notte in mezza pensione, con vette ancora più elevate nelle destinazioni più ambite o negli alberghi di fascia alta.

I trasporti: per i treni rincari fino al 300% durante le feste. Nel 2024 erano stati registrati rincari fino al 300% rispetto ai prezzi medi annuali. Le prime simulazioni per quest’anno mostrano una tendenza analoga, con aumenti significativi nelle settimane tra il 20 dicembre e il sei gennaio, soprattutto sulle tratte Nord-Sud e su quelle servite in modo limitato nelle fasce orarie di punta. Raddoppiano aerei e traghetti: il biglietto medio sulle principali tratte interne – per esempio Catania-Milano e Catania-Roma – è aumentato tra l’8% e il 14% rispetto all’anno precedente. Nemmeno i traghetti offrono sollievo: già nel 2024 i dati raccolti da Consumerismo indicavano aumenti tra il 10% e il 20% per le principali rotte verso Sicilia, Sardegna e isole minori. Nel 2025 i listini si sono consolidati su questi livelli, con differenze marcate in base al giorno, all’orario e alla tipologia di sistemazione.