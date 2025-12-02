Officina Giovani accende il Natale: attività, lingue straniere e divertimento per tutti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Officina Giovani di Thiene annuncia il calendario completo delle attività proposte per il mese di dicembre, interamente dedicate all’atmosfera magica e festosa del Natale.

Le iniziative, aperte a diverse fasce d’età, spaziano dall’approfondimento linguistico ai laboratori creativi, fino a momenti di puro divertimento e socializzazione.

Il calendario di dicembre si apre con gli Approfondimenti Linguistici, dedicati a esplorare le tradizioni natalizie nel mondo.

Si comincia con il corso di Spagnolo “Feliz Navidad!” il mercoledì 3 dicembre (17.00-18.00) per i ragazzi di 8-11 anni. L’appuntamento prosegue con l’Inglese “It’s Christmas Time” giovedì 4 dicembre (17.00-18.00), sempre per la stessa fascia d’età.

Gli appuntamenti linguistici continuano nella settimana successiva per i ragazzi più grandi dai 12 anni: mercoledì 10 Dicembre (17.00-18.00) con l’approfondimento in Inglese “It’s Christmas Time”.

La creatività entra in gioco venerdì 12 dicembre (16.30-18.00) con il laboratorio di Make-up “Christmas in Glow”, dove i partecipanti dai 9 ai 12 anni potranno imparare a creare un look scintillante a tema natalizio.

A metà mese, l’attenzione si sposta sulle Letture Bilingue (spagnolo-italiano) dedicate ai più piccoli 6-10 anni, in programma lunedì 15 dicembre (16.45-17.45). I corsi di approfondimento linguistico per i ragazzi dai 12 anni si chiudono mercoledì 17 dicembre (17.00-18.00) con il modulo in Spagnolo “Feliz Navidad!”

Il grande evento dedicato al divertimento è fissato per giovedì 18 dicembre (16.30-18.30) con il Torneo di Giochi da Tavolo, aperto a tutti i ragazzi dagli 8 anni, con la Tombola protagonista e ricchi premi per i vincitori.

Le attività di dicembre si concludono con un secondo appuntamento del laboratorio di Make-up “Christmas in Glow” venerdì 19 dicembre (16.30-18.00), questa volta per la fascia 13-19 anni, e con l’ultima sessione di Letture Bilingue (inglese-italiano) lunedì 22 dicembre (16.45-17.45), sempre per i bambini di 6-10 anni.

Tutte le attività si svolgeranno nella sede dell’Officina Giovani.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione data la disponibilità limitata di posti.

