Perde il controllo dell’auto che si schianta e abbatte la segnaletica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente questa mattina a Montecchio Precalcino alle 10 lungo la strada provinciale 63 dove 72enne alla guida di una Opel Zafira ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un palo della luce abbattendolo.

Miracolato il conducente che stava percorrendo via Summano in direzione Thiene.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobilista ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che è piombato con violenza sopra un’aiuola spartitraffico, abbattendo completamente la segnaletica verticale e il palo che sostiene i segnali di attraversamento pedonale.

Il forte impatto ha provocato il distacco totale della ruota anteriore sinistra della vettura che, anche senza una gomma, ha proseguito la corsa per alcuni metri, fermandosi i traverso alla carreggiata e bloccando la corsia di marcia.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. Gli agenti si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e della gestione del traffico, particolarmente intenso in quel tratto.

Miracolosamente illeso il conducente e nessun altro è rimasto coinvolto nello scontro. Gravi, invece, i danni al mezzo e alle infrastrutture stradali.

Per consentire la rimozione dei detriti, del palo abbattuto e del veicolo incidentato, la strada è rimasta chiusa per circa due ore e mezza. Il blocco ha causato rallentamenti e code lungo la SP 63, con il traffico che è tornato alla normalità solo nel primo pomeriggio.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.