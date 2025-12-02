Presunta frode negli appalti pubblici europei, fermata Federica Mogherini e Stefano Sannino

Tra i fermati c’è anche Stefano Sannino oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa. Entrambi sono indagati per presunta frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Il fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore.

Intanto la procura europea ha chiesto e ottenuto dalla Commissione europea la revoca dell’immunità per Stefano Sannino. La richiesta della procura europea è stata avanzata prima delle perquisizioni avvenute tra Bruges e Bruxelles.