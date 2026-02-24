Previsioni 24-26 febbraio: alta pressione e zero termico a 3200 metri

Situazione generale

Nelle nostre previsioni di una settimana fa parlavamo dell’ultima perturbazione di febbraio. Ora alla luce delle ultime emissioni modellistiche meteo, ne abbiamo la conferma. Un potente campo di alta pressione si posizionerà tra il Mediterraneo e l’Europa centrale: oltre a portare tempo stabile, sarà la causa di un clima più primaverile che invernale.

Martedì 24 febbraio

La mattina in montagna il cielo si presenterà sereno, mentre a bassa quota uno strato di nubi basse manterrà una copertura grigia che andrà a diradarsi solo parzialmente nel pomeriggio-sera. Temperature in aumento sui rilievi, stazionarie in pianura.

Mercoledì 25 febbraio

Giornata variabile su tutta la provincia di Vicenza, data dalla presenza di nubi basse, più probabili sulle fasce pedemontane. Sulle Prealpi, invece, cielo sereno oltre i 1200-1500 metri. Temperature in aumento, fino a 14-15 gradi in pianura.

Giovedì 26 febbraio

Rispetto i giorni precedenti il cielo sul vicentino si presenterà più sgombro dalle nubi. Dato il maggiore soleggiamento la colonnina di mercurio sarà ancora in aumento con punte massime di 16 gradi. Zero termico a quota 3200 metri.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana il tempo sarà ancora stabile con clima mite per il periodo. Tuttavia lo zero termico sarà in calo al di sotto dei 3000 metri e quindi con esso anche le temperature minime che andremo a registrare.

