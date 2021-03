Schianto sugli sci, 15enne sbatte contro un albero sulla pista del Monte Verena. E’ grave

Un grave incidente sugli sci avvenuto sabato mattina sull’Altopiano di Asiago porta una 15enne al ricovero in terapia intensiva all’ospedale Borgo Trento di Verona, dopo il volo in eliambulanza dalle piste innevate del Monte Verena. La giovane atleta era impegnata nelle prove generali di una competizione agonistica autorizzata, in programma domenica: l’uscita dal tracciato è avvenuta sabato a metà mattina, con la ragazza a schiantarsi su un albero fuoripista a velocità sostenuta, riportando un trauma cranico e altre lesioni da valutare nonostante le protezioni che indossava.

Le sue condizioni generali hanno subito suscitato grande apprensione nello staff della sua squadra – lo Sci Club Gallio -, visto che la giovanissima vicentina è rimasta immobile sulla neve dopo il “rimbalzo” dal tronco, rimanendo però cosciente e lamentando forti dolori su tutto il corpo. Dopo un primo intervento del personale sanitario della Croce Rossa presente per l’evento sportivo, è toccato ai soccorritori del Suem di Verona occuparsi della sciatrice, stabilizzandola e sistemandola nell’elicottero prima di dirigersi in cielo verso Borgo Trento.

Una volta ricoverata d’urgenza nel polo sanitario scaligero, la 15enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e decisivi saranno i prossimi giorni, dopo aver trascorso le prime 48 ore circa dall’incidente sotto strettissima osservazione. Per il momento viene mantenuto il massimo riserbo sia sulle condizioni di salute dell’adolescente sia sulle sue generalità, in ragione della minore età tutelata e del dramma che una famiglia sta vivendo da sabato mattina. La sciatrice non verserebbe più in pericolo di vita imminente, come invece nei minuti successivi all’incidente, ma i politraumi riportati nel terribile schianto non consentono, per ora, di sciogliere la prognosi e lasciarsi andare a previsioni. Si attende in giornata un aggiornamento dello stato di salute.

L’episodio avvenuto in territorio di Asiago sarà sicuramente oggetto di approfondimenti da parte della magistratura di Vicenza, che dovrà verificare le condizioni di sicurezza della pista centrale dell’impianto sciistico “Ski Verena”, legittimamente aperto nel week end non al pubblico ma ai soli atleti agonisti impegnati in una gara di rilevanza nazionale. Associazione sportiva responsabile della competizione è il Centro Agonistico Patavium Sci, affiliato alla Fisi Veneto. Secondo la prima versione riportata nel Giornale di Vicenza, si tratterebbe di un evento del tutto accidentale, un errore di valutazione in rapporto alle particolari condizioni della neve, le cui conseguenze si sono acuite per la forte velocità in quel tratto in ragione della disciplina veloce.