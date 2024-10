“Senti Chi Parla” è il nuovo contenitore video per trattare di attualità e territorio

La volontà di stimolare sempre i nostri lettori e di intercettare ancor più efficacemente, un pubblico meno propenso al classico e insostituibile articolo scritto, ma comunque desideroso di rimanere aggiornato e di restare al passo con la notizia e l’informazione.

E’ da questi presupposti che l’Eco Vicentino inaugura a cadenza periodica la rubrica “Senti Chi Parla”, un nuovo contenitore stavolta video con l’intento di proporre un dibattito in rigorosa diretta su tematiche di volta in volta differenti e opportunamente legate all’attualità e al nostro territorio, cercando di approfondirle e di raccontarle da diverse angolature. Un modo plurale e dinamico per sentire dalla viva voce di ospiti sempre nuovi e competenti, il loro punto di vista sulle questioni più sentite: le dirette, grazie al canale YouTube dell’Eco Vicentino, potranno essere facilmente seguite in tempo reale o anche in differita tramite le pagine social del nostro giornale. A condurre “Senti Chi Parla”, il giornalista Marco Zorzi con il prezioso contributo alla regia di Fabio Cerisara e Ivan Pellegrini.

Ulteriore strumento di interazione immediata, la possibilità da parte del pubblico di inviare in diretta domande o commenti attinenti al tema affrontato. Si parte martedì 8 ottobre dalle 20.45: la prima puntata, dal titolo “Teen gang tra paure e disagio” toccherà subito un argomento caldo dopo i recenti fatti di cronaca nell’alto vicentino. Grazie alla presenza in studio della sindaca di Schio Cristina Marigo, del già comandante della Polizia Locale Giovanni Scarpellini e del dirigente scolastico dell’Itis De Pretto di Schio Giovanni Rizzi, ci addentreremo tra le complessità di un evidente malessere che prescinde il fatto specifico, cartina tornasole di un grido sociale forse non pienamente compreso.

Qui il link allo streaming della prima puntata: appuntamento a martedì 8 ottobre 20.45 con “Senti Chi Parla”. Vi aspettiamo numerosi!