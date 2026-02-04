Serie A: il Milan sbanca Bologna e torna a -5 dall’Inter capolista

Finalmente è andato in archivio uno degli spezzatini di campionato più lunghi di sempre, coinciso anche con la chiusura di uno spento calciomercato invernale. Infatti, la 23esima giornata di Serie A cominciata venerdi 30 gennaio con Lazio-Genoa 3-2, si è chiusa solo nella tarda serata di martedi 3 febbraio con Bologna-Milan 0-3. Un successo netto quello centrato allo stadio Dall’Ara, che consente ai rossoneri di restare a -5 dall’Inter capolista. E anche se la stagione è ancora molto lunga, si può dire che questo torneo 2025-2026 a oggi parla milanese: Inter prima, Milan secondo.

Il Napoli campione d’Italia è sempre a -9 dai nerazzurri e a -4 dal Diavolo. Juventus quarta a 10 lunghezze dalla vetta, 5 dal Milan e una soltanto dai partenopei. Perdono terreno in chiave corsa Champions Roma e Como. In questo lungo turno di campionato sono saltate due panchine, quelle delle ultime due squadre in classifica. Il Pisa ha licenziato Gilardino scegliendo come sostituto Hiljemark, mentre, il Verona ha esonerato Zanetti affidando la squadra a Sammarco.

Bologna-Milan 0-3: i rossoneri ipotecano i tre punti fin dal primo tempo. Gara senza storia, anche se nelle primissime fasi di gioco gli emiliani hanno fatto meglio degli ospiti. Ma, dal 20esimo minuto in poi non c’è stata più partita. Gli uomini di Massimiliano Allegri stappano il match: inserimento perfetto di Nkunku su cross di Athekame, il portiere Ravaglia respinge il colpo di testa del francese, ma, sulla ribattuta Rabiot serve Loftus-Cheek che insacca.

Le altre due reti che fanno restare il Milan in scia della capolista Inter. Raddoppio milanista al 39′: nuova fiammata di Nkunku che si presenta solo davanti a Ravaglia e viene sgambettato dall’estremo difensore dei padroni di casa. Calcio di rigore netto trasformato dallo stesso Nkunku. In avvio di ripresa, il punto esclamativo sulla sfida lo mette Rabiot sfruttando una rimessa laterale horror di Miranda.