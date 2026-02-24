Serie A: posticipi nel segno di Fiorentina e Bologna. Il Torino esonera Baroni e chiama D’Aversa

La 26esima giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie interne di Fiorentina e Bologna e il prevedibile esonero di Marco Baroni da tecnico del Torino: al suo posto il patron granata Urbano Cairo sceglie Roberto D’Aversa. In tutto questo, proseguono senza sosta le polemiche scatenate dagli errori di arbitri e Var: dopo la Juventus, stavolta sul piede di guerra ci sono Napoli e Milan. Cominciamo scrivendo di calcio giocato: preziosa e pesante vittoria salvezza per la Viola che allo stadio Artemio Franchi di Firenze supera di misura il Pisa in un acceso derby toscano che di fatto certifica il ritorno in B dei nerazzurri insieme con il Verona. A oggi, salvo miracoli sportivi, Hellas e Pisa sono le prime due squadre a retrocedere, visto che adesso sono a -9 dal trio Lecce, Fiorentina e Cremonese.

Fiorentina-Pisa 1-0, Bologna-Udinese 1-0. A Firenze è Moise Kean a decidere l’importante sfida salvezza. Il gol vittoria arriva praticamente subito, al 13′: l’attaccante della Nazionale sfrutta un pallone rinviato male da Canestrelli e batte il portiere Nicolas da distanza ravvicinata. Al Pisa non è servito il licenziamento dell’allenatore Alberto Gilardino. La cura di Oscar Hiljemark non ha dato gli effetti sperati dalla dirigenza nerazzurra. Finisce con identico punteggio la gara del Dall’Ara: una partita tra due compagini che ormai non hanno più niente da chiedere al campionato: entrambe salve e lontane dalla zona Coppe Europee. L’episodio che decide il match arriva al minuto 75: fallo di Karlstrom su Castro in area friulana, il Var segnala all’arbitro che è rigore. Dal dischetto Bernardeschi trasforma.

Il Torino volta pagina. Con appena 27 punti in 26 turni, i granata rischiano seriamente di essere risucchiati dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Serviva una scossa che è puntualmente arrivata: via Baroni, al suo posto D’Aversa. Nel comunicato ufficiale il Toro scrive: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”. Per D’Aversa un contratto a tempo fino a giugno, con l’obiettivo di portare in salvo il Toro. Nella giornata di martedì 24 febbraio il nuovo tecnico granata dirigerà il suo primo allenamento al Filadelfia.