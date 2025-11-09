Serie A, quattro pareggi nei quattro anticipi del sabato dell’11esima

Lecce-Verona e Como-Cagliari non vanno oltre lo 0 a 0, così come il derby della Mole tra Juventus e Torino. Parma-Milan finisce 2 a 2, con i rossoneri che sprecano il doppio vantaggio a firma Salamaeker-Leao grazie alle reti di Bernabè e Delprato.

Spalletti per nulla soddisfatto. L’ex cittì della Nazionale nel posto partita commenta: “Quando c’è tutta questa densità bisogna alzare il livello di qualità, la velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza e noi su questo dobbiamo migliorare. Non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative e su questo dobbiamo lavorare, c’è era un po’ di stanchezza, e si è visto. Ho rifatto le stesse scelte per non dover far entrare qualcuno stanco però sono molto contento della squadra. Ci ha provato per tutta la partita anche se poi abbiamo preso un paio di ripartenze”. Poi sul momento della squadra: “Non siamo contenti, dentro lo spogliatoio nessuno era contento ed è giusto così. Mi dispiace andare a casa senza i tre punti però quando capitano partite come quella di stasera non puoi essere distrutto”.

Allegri non ha preso benissimo il risultato finale del ‘Tardini’: “Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità”. Milan in difficoltà con le piccole, a chi chiede il motivo Allegri risponde: “Se sapessi il perché sarebbe facile. Sicuramente bisogna migliorare e lavorare. Con il Pisa era una situazione diversa, con la Cremonese uguale. Oggi c’era da fare un po’ di battaglia nel momento in cui c’era da fare perché bisognava difendere il 2-1”.