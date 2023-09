Serie C: un Vicenza ancora imballato non va oltre il pari nella prima di campionato. Top&flop biancorossi

La stagione 2023/2024 si apre con uno scialbo 0-0, la squadra di Aimo Diana sembra ancora imballata ma essendo solo l’inizio non solo è vietato creare falsi allarmismi ma, addirittura, si può cogliere qualche piccola indicazione positiva che fa ben sperare. Gli ottomila spettatori presenti allo stadio Menti in occasione della prima giornata del nuovo campionato di serie C speravano sicuramente in in un esito diverso ma il coriaceo Albinoleffe non si è fatto intimorire giocando una partita tatticamente perfetta. La curva sud, per l’occasione, ha omaggiato uno striscione all’ex capitano Giovanni Lopez, allenatore della squadra ospite. Il L.R. Vicenza, dato da tutti tra i favoriti alla vittoria finale tenterà l’assalto ai tre punti domenica prossima, 10 settembre, a Gorgonzola contro la Giana Erminio.

ANALISI- Il 3-5-2 messo in campo da mister Diana non ha convinto, sopratutto a centrocampo con un Ronaldo lento autore di tanti passaggi sbagliati e incapace di dare vita ad una manovra fluida e produttiva; Cavion è sembrato più dinamico dal punto di vista atletico ma spesso impreciso e con le idee poco chiare. Bene la difesa che si è trovata a respingere le sfuriate del velocissimo Zoma. Il giovane talento bluceleste è andato vicino al gol in una sola occasione trovando preparato Confente. L’estremo difensore biancorosso ha compiuto un solo intervento ma molto importante evitando la sconfitta, non ha potuto nulla invece sull’incrocio dei pali colpito dall’ex Giorno da calcio di punizione. Per il Lane da segnalare solo la conclusione dell’esterno De Col nei primi minuti; Ferrari e Rolfini, poco serviti, sono usciti stremati dopo aver spaziato tanto sul fronte d’attacco ma inutilmente. Qualche spunto interessante per Costa, Proia e il neo arrivato Fausto Rossi ma la condizione appare per tutti ancora lontana dall’essere al top. La squadra sicuramente c’è non resta che pazientare, il campionato è lungo ed entrare in forma troppo presto significa rischiare di cedere nel finale, oltretutto l’Albinoleffe è un avversario che ha dimostrato di saper reggere il campo con una disposizione tattica impeccabile.

TOP&FLOP- Parlare di top di giornata probabilmente è eccessivo però va segnalato sicuramente l’intervento compiuto da Alessandro Confente che vale un 6,5 pieno. Positivo anche il trio di difesa Giuliano Laezza, Vladimir Golemic e Mario Ierardi che si guadagnano un 6+, pensare che il reparto arretrato possa coprire tutte le sortite avversarie in ogni partita è utopistico; la solidità e la porta inviolata dimostrano che la qualità c’è. Anche Filippo Costa, Federico Proia e Filippo De Col si accaparrano il 6 in pagella; avrebbero potuto fare sicuramente di più ma anche per loro il duro lavoro svolto in queste settimane pesa e i frutti si vedranno tra qualche giornata. Un giocatore che merita la sufficienza è sicuramente Fausto Rossi, dai suoi piedi sono partiti un paio di ottimi lanci a pescare gli esterni; sembra in condizione voto 6+. Passando ai flop ci spostiamo nella metà alta del campo: Pompeu Da Silva Ronaldo e Michele Cavion sono le note più dolenti di giornata, come già detto, tutto da rivedere voto 5. Franco Ferrari e Alex Rolfini sono stati poco serviti e hanno dovuto spendere molte energie per cercare di rimanere nel vivo del gioco, senza però riuscirci, voto 5,5.

In copertina: foto Sartore