Servizi alla famiglia, riconosciuti a Thiene dalla Regione due poli dell’infanzia

È stato approvato dalla Regione Veneto il Polo dell’Infanzia Thiene 1, sistema integrato di educazione e di istruzione che riunisce assieme la Scuola d’Infanzia Statale “Maria Amatori” e il Nido Comunale “Arcobaleno”. La Scuola d’Infanzia Amatori è gestita dall’Istituto Comprensivo di Thiene mentre il Nido “Arcobaleno”, struttura comunale, dalla cooperativa sociale La Goccia.

Soddisfatto il sindaco, Giampi Michelusi: “Si tratta di un risultato positivo per tutto il sistema di istruzione thienese, che si riconferma ricco di offerte, attento alle varie fasce d’età e pienamente in linea con la normativa vigente. Questo riconoscimento premia la qualità della nostra programmazione scolastica”.

Spiega Nicoletta Panozzo, consigliera comunale delegata alle Politiche dell’Istruzione: “La costituzione di un percorso educativo integrato e continuativo per bambini da 0 a 6 anni, ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse, condividere spazi e professionalità e fungere da laboratorio di ricerca e innovazione pedagogica. A Thiene si realizzano da tempo molteplici esperienze e azioni tra i servizi educativi della prima infanzia. Il servizio educativo comunale Nido Arcobaleno e la scuola dell’infanzia statale Maria Amatori sono entrambi di proprietà comunale, tanto da consentire una regolare condivisione di spazi e servizi, essendo distanti tra loro poco più di cento metri l’uno dall’altro ed essendo collegati da un percorso pedonale”.

L’Accordo di Gestione sottoscritto da Comune, Istituto Comprensivo di Thiene e cooperativa La Goccia sarà attivo nel triennio scolastico 2025/2028.

A Thiene oltre al Polo dell’Infanzia 1 è stato attivato anche il Polo per l’Infanzia San Vincenzo costituito dalla Scuola d’Infanzia paritaria San Vincenzo e dal Nido Integrato San Vincenzo.

La creazione dei Poli per l’infanzia è stata possibile a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale del Veneto nel novembre 2024, dello schema di protocollo d’Intesa tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, l’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) Veneto e la Federazione Italiana Scuole Materne del Veneto. Le richieste di iscrizione nel Registro Regionale dei Poli per l’Infanzia dovevano essere fatte, per tramite dei Comuni, entro la scadenza del 30 giugno 2025.

I Poli per l’Infanzia non sono organismi dotati di autonomia scolastica. Vi fanno parte i coordinatori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie coinvolte. Essi definiscono la programmazione, l’organizzazione e il coordinamento della gestione del Polo. “Auguro ai due Poli thienesi una serena attività – conclude la consigliera Panozzo – nella certezza della bontà di una sinergia educativa finalizzata al benessere e alla crescita dei nostri piccoli utenti e all’affiancamento dei genitori nella loro attività educativa”.

