Spa Arena che successo! Ed il Torneo delle Contrà coinvolge il paese e riscopre il bel stare insieme

A Villaverla e dintorni ormai non si parla d’altro: protagonista indiscussa dell’estate di chi in vacanza non ci è ancora andato e soprattutto di chi vuole divertirsi a due passi da casa, è la Spa Arena, l’area di oltre 10mila metri quadrati risorta a nuova vita grazie alla passione per lo sport e il buon stare insieme di un gruppo di volenterosi.

A dar lustro e a far conoscere ancor più le potenzialità di questa porzione di terra attigua agli impianti sportivi di Via Stadio, è stato il recentissimo Torneo delle Contrà, capace di coinvolgere attraverso gironi e fasi finali decine di ragazzi di ogni età in un’avvincente sfida dal sapore di un tempo passato eppure ancora ben presente.

Risate, abbracci e sana competizione: bastava vedere i tifosi assiepati negli spalti e pronti a tuffarsi esultanti addosso alle reti per abbracciare i novelli beniamini, ma soprattutto bastava vedere i genitori e perfino i nonni seduti intorno al campetto coi colli protesi a cercare il nipotino intento ad andare in rete per gustare quell’atmosfera di vita vissuta che troppo spesso si è perduta. E’ proprio su questi presupposti che l’effervescente imprenditore Gino Carretta, visti quei campi lasciati all’incuria per anni, ha immaginato un piccolo villaggio che potesse fungere da punto di ritrovo, di svago e di relax al tempo stesso. Spazi dove di giorno, oltre un centinaio di bambini frequenta i centri estivi curati da un team giovane ma molto competente.

Calcetto, beach volley, gonfiabili e accattivanti giostrine, un pergolato illuminato a festa dove gustare una birra fresca ed un panino e ancora, da quest’anno, un fantastico Airstream, il caravan in perfetto stile americano adibito al food itinerante di qualità. Complice discreto ma presente l’amministrazione comunale di Villaverla, consapevole che il rilancio di un paese passa attraverso la socialità e i giovani al punto da stanziare un contributo dedicato allo sport di circa 9mila euro: “Spa Arena è un’iniziativa privata che noi appoggiamo molto volentieri – spiega il Sindaco Enrico De Peron – abbiamo anche cercato di agevolare tutto quello che serve in termini di licenze proprio per garantirne sicurezza e fruibilità al tempo stesso: come amministrazione, riconoscendo l’importanza di questa intuizione divenuta realtà, valuteremo la possibilità di sostenere la frequentazione giovane, mediante un contributo, affinchè l’utilizzo delle strutture almeno per gli under 18 possa essere gratuito o quasi. Vedo veramente tanto entusiasmo e quindi non posso che congratularmi con chi opera per dare questo spazio ai villaverlesi e non solo”.

Non solo villaverlesi infatti: la notizia di quest’area multi attività ha fatto rapidamente il giro dell’alto vicentino dove purtroppo molto spesso mancano luoghi di aggregazione soprattutto per adolescenti e ragazzi costretti loro malgrado a vagare per le strade dei paesi con l’unica possibilità di qualche bar usato come punto d’appoggio: “Abito a Isola – racconta una mamma in attesa di ordinare – e ormai è la terza volta che veniamo qui quest’estate. La scorsa settimana ci siamo venuti per il compleanno di mio figlio e si sono divertiti tutti tantissimo: gli adulti si godono i piaceri della tavola, i ragazzi invece si possono muovere in libertà ed autonomia e qui con tutte le attrazioni che ci sono hanno il loro bel da fare”.

A chiudere un’esaltante stagione per la Spa Arena sarà, il 15 ottobre prossimo, la Maratona dei 6 Comuni: giunta ormai alla quindicesima edizione, si snoderà su strade asfaltate e chiuse al traffico con partenza da Schio, Malo e Thiene con quattro distanze possibili. Un’arrivederci al 2024 che sa di successo: magari con nuove idee, sicuramente con lo stesso spirito e quell’entusiasmo che ha saputo mettere insieme un guizzo imprenditoriale con le esigenze di una comunità più viva che mai.