Storia, cioccolato e castagne: nel vicentino al via un mese per tutti i gusti

Primo weekend di novembre ed è già festa. Complice il ritorno di un tempo più clemente dopo le forti perturbazioni di questi giorni, sono molti gli appuntamenti che animeranno piazze e contrade del vicentino con iniziative per tutti i gusti.

Valli del Pasubio, sabato 4 novembre

MILITARIA DI CARTA: un viaggio nel tempo attraverso libri, cartoline e fotografie.

Sabato 4 Novembre, si terrà, dalle ore 8 alle ore 13, presso Forte Monte Maso a Valli del Pasubio, la Mostra Mercato di Narrativa e Immagini Storiche – Militaria di Carta, a cura dell’Associazione FORTEMASO con il patrocinio del Comune di Valli del Pasubio e della Città di Schio.

Bus navetta gratuito da S. Antonio del Pasubio.

Accesso libero per espositori e privati.

Per info e adesioni: 0445 590473, forte.maso@gmail.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022ztqK7WKUg2tZhy3raux8nqtrfTVFBmFf4V3A5hnLE8q5gLak22zHGeHCPigk1Vyl&id=100066818912259

Valli del Pasubio, sabato 4 novembre

FERRO, FUOCO E SANGUE: un viaggio nel tempo attraverso libri, cartoline e fotografie.

Da Sabato 4 Novembre a Lunedì 4 Febbraio 2024, si terrà, in via Forte Maso, 1 a Valli del Pasubio, la mostra fotografica a colori “Ferro, Fuoco e Sangue!“, organizzata da La Fabbrica del FORTE, Associazione FORTEMASO, Provincia di Vicenza e Musei Civici di Vicenza con il patrocinio del Comune di Schio, Valli del Pasubio e la Pro Loco di Valli del Pasubio.

Grande mostra fotografica a colori di oggetti della Grande Guerra con le fotografie di Giuliano Francesconi.

Info: forte.maso@gmail.com , 349 8715985

Ingresso libero.

https://www.facebook.com/events/355598443559530/357857140000327/?ref=newsfeed

Malo, domenica 5 novembre

MALO MISTERIOSA: domenica 5 Novembre, si terrà, dalle ore 10 alle ore 12 a Malo, l’ultimo incontro di Conosci la tua città? a cura dell’Associazione Culturale Trama con il patrocinio del Comune di Malo. Partecipazione gratuita.

Passeggiate: imperdibili, alla portata di tutti, per le vie del paese.e appena un po’ più in là. Non serve la prenotazione. Partenza da Palazzo Corielli, via Cardinal De Lai n.2 a Malo. Per informazioni ed iscrizioni contattare l’Associazione Culturale Trama al numero: 3474666141 oppure inviare un’email all’indirizzo: info@associazionetrama.it

https://www.facebook.com/comunedimalo/posts/pfbid02HQgPMN8e8VNyjC3JbWMRkEgZ1o24uFQUY3WjBjN49toe6NWrH5LPSm42uDUMtf5pl

Thiene, sabato 4 e domenica 5 novembre

IL CASTELLO DELLE SCOPERTE: sabato 4 e Domenica 5 Novembre 2023, si terrà, presso il Castello di Thiene a Thiene, Il Castello delle Scoperte, a cura di Pleiadi ScienceFarmer con il patrocinio del Comune di Thiene e di OGD Pedemontana Veneta e Colli. Tutti i laboratori sono dedicati all’avvicinamento dei grandi e piccoli alle discipline scientifiche, tecniche e robotiche; perché la scienza è di tutti e per tutti.

Show Kaboom: uno spettacolo scientifico per tutte le età, basato sull’animazione scientifica, con affascinanti esperimenti e brevi spiegazioni.

Attività “Zootropio: La Giostra Dei Cavalli”: Grazie alla costruzione di un particolare strumento ottico, lo zootropio, i bambini potranno visualizzare delle immagini in movimento, come un vero e proprio cartone animato. Target 6+

Mostra Experia: Una mostra per tutte le età che offre ai visitatori la possibilità di sperimentare con le loro mani grandi esperimenti riguardanti fenomeni fisici del quotidiano.

Teatro delle Ombre Medievali: Un’avventura magica nel passato: Il laboratorio di ombre e teatro offre ai bambini l’opportunità di immergersi in un affascinante viaggio nel tempo, costruendo con le proprie mani un teatrino delle ombre. Target 5+.

Castles Secrets: Il castello di Thiene nasconde molti segreti. siete pronti a scoprirli tutti? Riuscirete a portare a termine tutte le sfide e trovare il tesoro? Target: per famiglie.

Il biglietto comprende l’accesso a tutte le sale visitabili del Castello e il suo parco.

https://www.castellodithiene.com/it/notizie/Il_Castello_delle_scoperte.aspx

Brendola, domenica 5 novembre

UN UOMO, SETTE DONNE E UN MISTERO: è la vigilia di Natale del 1949, in una grande villa di campagna di Brendola, una ricca famiglia si sta preparando per festeggiare, in apparente serenità, le feste. L’ombra del mistero incombe sulla casa e una macabra scoperta getterà tutti in una gran confusione. Bugie, mistero, delitto e verità nascoste verranno alla luce in una fredda giornata d’inverno.

Spettacolo teatrale itinerante della durata di circa 50 minuti.

Casa Vescovile Giuriolo Veronese (da sempre antica residenza dei vescovi di Vicenza)

https://www.spettacolidimistero.it/eventi/un-uomo-sette-donne-e-un-mistero

Treschè Conca, domenica 5 novembre

FESTA DEGLI ANNI D’ORO: domenica 5 novembre a Treschè Conca, il Comune di Roana, in collaborazione con l’Associazione Auser Roana e Rotzo, organizza la “Festa degli Anni d’Oro”, un appuntamento ormai consueto, che viene riproposto da alcuni anni, dedicato alla popolazione più anziana, per dar modo di ritrovarsi, conoscersi e passare qualche ora in compagnia.

Il programma prevede la Santa Messa alle ore 10:30 presso la chiesa parrocchiale di Treschè Conca e a seguire il pranzo sociale alle ore 12:30 presso il ristorante dell’Hotel Col del Sole. Non mancheranno intrattenimento musicale e altre simpatiche iniziative! L’invito è rivolto a tutti gli anziani del Comune di Roana.

Un’iniziativa molto sentita da parte dell’Amministrazione Comunale di Roana; l’assessore Giulia Mosele ne è molto entusiasta e afferma: “I nostri “nonni” rivestono un ruolo fondamentale per la nostra comunità, poiché portano con loro un bagaglio culturale e storico ricco di ricordi e di esperienze vissute da tramandare a noi giovani ”.

https://www.asiago.it/it/eventi/art_festa-degli-anni-d-oro-a-tresche-conca-domenica-5-novembre-2023.22824/

Bassano del Grappa, dal 3 al 5 novembre

ART & CIOC, IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI: evento itinerante completamente dedicato al cioccolato artigianale di qualità, che dal 2008 ad oggi ha toccato oltre 40 città in Italia e in Austria. Vede come protagonisti gli artigiani e i produttori del migliore cioccolato in tutte le forme e declinazioni da varie regioni del nostro Belpaese. Oltre alla mostra-mercato di piazza, quando troviamo la collaborazione di Associazioni di categoria locali, vengono organizzati anche eventi correlati come:

​CHOCOLAB: i cioccolatieri propongono lezioni speciali e golose alle classi sia di scuole primarie, con racconti, giochi, esperimenti e degustazioni sia di scuole alberghiere con dimostrazioni più professionali e tecniche. In alcuni casi il momento didattico viene organizzato nelle scuole, mentre in altre città si tiene all’interno del “laboratorio di piazza” nel corso della manifestazione.

DIMOSTRAZIONI E SHOWCOOKING: in alcune tappe del tour vengono organizzati show cooking e dimostrazioni con ospiti, chef e cioccolatieri prestigiosi. Nella stagione 2019/2020 abbiamo avuto con noi lo chef Ernst Knam il re del Cioccolato; il Prof Filippo Pinelli docente all’Università dei Sapori di Perugia e Responsabile del network “The Chocolate Way”, il Prof. Davide Guarnaccia – Biologo nutrizionista e docente all’Università di Perugia

LE CIOCCOCENE: nel corso della settimana dell’evento si chiede ai ristoranti locali di proporre piatti o interi menù che abbiano come protagonista il cioccolato; in alcuni casi si organizzano cene a tema dedicate alla stampa.

CIOCC & THE CITY: le agenzie di viaggio e/o gli enti di promozione turistica propongono pacchetti turistici che ruotano attorno alla città ma anche all’evento in sé; i negozi della città allestiscono le vetrine a tema; vengono organizzate degustazioni in collaborazione con gli esercizi commerciali della città che ci ospita (ad es. caffè e cioccolato oppure caffè e rhum)

ROCK & CIOCC: quando possibile viene allestito un dj set oppure un concerto con musica dal vivo.

https://www.iltourdeicioccolatieri.com

Mosson di Cogollo del Cengio, domenica 5 novembre

CASTAGNADA IN PIAZZA: torna la classica “castagnada” nella piazza antistante la chiesa della frazione di Mosson arricchita da bancarelle espositive con prodotti artigianali dalle ore 10. Nel pomeriggio dalle 14.30 invece, giochi e animazione per i più piccoli, frittelle calde e ottimo vin brulè.

L’evento organizzato dalla Parrocchia si chiuderà alle 17 con l’attesa esibizione della Mosson Drum & Bugle Corps già nota formazione musicale per le sue partecipazioni a campionati di categoria in Italia e non solo.