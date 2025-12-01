Tre anni fa la morte di Davide Rebellin. Una stele in suo ricordo sul luogo dell’incidente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una stele a Montebello Vicentino da ieri ricorda il campione di ciclismo Davide Rebellin, a pochi passi dal luogo dove è morto, ucciso dall’autista di un camion il 30 novembre 2022, a soli 51 anni.

Rebellin si stava allenando sulle strade di casa: la sua vita fu stroncata nei pressi della rotatoria dall’irresponsabilità di un autista tedesco, che scappò dopo l’incidente e che è stato ora condannato a quattro anni di carcere. Rebellin da poco tempo aveva annunciato il suo ritiro dalle gare, dopo una carriera trentennale.

Ieri, anniversario della sua morte, per volere del patron della sua squadra, Lino Diquigiovanni, un cippo ricorda l’atleta ma anche l’uomo. Ieri erano presenti il fratello Carlo, la madre Brigida, i sindaci di Lonigo (Pier Luigi Giacomello), di Montecchio Maggiore (Silvio Parise) e Montebello Vicentino (Dino Magnabosco). C’erano anche il consigliere regionale Marco Zecchinato, l’amico-rivale di sempre Gilberto Simoni e Marco Scarponi, fratello di Michele, altro ciclista morto in un incidente nel 2017. Il ricordo di una vittima della strada per ricordarne tante altre e un monito perchè si faccia tutto il possibile affinchè non succeda di nuovo.

