Un V… iaggio tra i Comuni vicentini che iniziano con lettera “V” a We Love Italia

Nell’immancabile appuntamento con We Love Italia, in diretta ogni lunedì sera alle 21 su Radio Eco Vicentino, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno giocato con la lettera “V”, tra parole con questa iniziale e tautogrammi a tema.

Ospiti del programma radiofonico sono stati più portavoce dei Comuni di Valdagno, Velo d’Astico, Valli del Pasubio e Vicenza, in un vero e proprio viaggio alla scoperta di luoghi caratteristici e di enogastronomia locale.

Ascolta “Viaggiamo veloci verso Vicenza” su Spreaker. Tra il Vizio di Stefania e le Vacanze di Diego, Gianni e Martina si sono collegati telefonicamente con Valdagno dove Cristina Lora ha spiegato tre buoni motivi per visitare il suo Comune: la Città Sociale fatta costruire da Gaetano Marzotto, le piste ciclabili che permettono di arrivare fino a Lonigo incontrando aironi e gabbiani e la zona collinare – montana tra bellissime contrade e l’itinerario Ortogonale 1. Successivamente il viaggio è proseguito in direzione Velo d’Astico, con al telefono l’assessore al turismo Antonella Ceri. Antonella ha ricordato le ricchezze di questo paese circondato dalle montagne, parlando di cultura, con i luoghi in cui Antonio Fogazzaro ha vissuto e ambientato i suoi romanzi, di sport con l’itinerario ciclopedonale ex ferrovia Rocchette-Arsiero e di enogastronomia con il pesce di lago, le carni selezionate di allevamenti locali e le verdure degli agriturismi del paese.

Continuando a giocare con la lettera V, Loris ha mandato un vocale ricordando quanto sia importante ricordarsi dei propri Valori. La palla è poi passata a Federico Pozzer, vicesindaco di Valli del Pasubio. Parlando di attualità, Federico ha voluto ricordare il Magico Presepe di contrada Bariola, aperto fino a fine mese e costituito da una sessantina di statue, tutte a grandezza naturale. La peculiarità di questa rappresentazione folkloristica è nei volti dei personaggi, plasmati su quelli degli abitanti della zona. Un modo per ricordare chi ha fatto qualcosa per la comunità donando un briciolo di eternità. Immancabili, ovviamente, anche i tantissimi sentieri che Valli del Pasubio offre agli escursionisti di ogni livello. Infine, un motivo storico per visitare il paese si trova sul colle Bellavista. È il Sacello Ossario del Pasubio, uno dei quattro della Provincia di Vicenza, voluto per ricordare i caduti della Grande Guerra e gestito dalla Fondazione 3 Novembre 1918.

Quindi Martina, improvvisandosi divulgatrice, ha raccontato dei Vasai di Pozzoleone e Marostica, del Vespasiano di Piovene Rocchette, dei Vedutisti e delle Vanesse. L’ultimo ospite della puntata è stato Enrico Bressan di Vicenza che, innamorato della sua città, ha consigliato una visita al Palladio Museum, al Santuario di Santa Corona e al Teatro Olimpico, confessando che il suo posto del cuore è Piazzale della Vittoria a Monte Berico, luogo da cui ammirare tutta la provincia di Vicenza e non solo.