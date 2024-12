Vede la sua e-bike rubata venti giorni prima nel cortile di una casa. Recuperata dagli agenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Verso le ore 14.30 del 25 dicembre, le Volanti della Questura sono intervenute

presso un’abitazione di Vicenza, in Via Manara, dove un passante aveva

notato, all’interno del giardino, la bicicletta elettrica rubatagli in Piazza

Castello il precedente 6 dicembre. L’uomo aveva al seguito la denuncia di

furto, il libretto di proprietà ed alcuni codici del telaio e della batteria che

inequivocabilmente corrispondevano a quelli della bici parcheggiata

all’interno del giardino privato. Dopo qualche minuto di appostamento, dallo

stesso giardino uscita un uomo a bordo della citata bici. Questi veniva subito

fermato dagli Agenti che gli chiedevano come mai ne fosse in possesso.

L’uomo cercava di giustificarsi dicendo di non sapere fosse stata rubata e che

gli era stata prestata da un amico di cui non conosceva il nome. Accompagnato

in Questura, veniva identificato per D. K., cittadino italiano del 2006, e

denunciato per il reato di ricettazione. La bicicletta, del valore di circa 2500

euro, è stata restituita al legittimo proprietario.