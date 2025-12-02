Viaggio apostolico di Papa Leone XIV, oggi ultimo giorno in Libano

Al porto di Beirut Prevost ha pregato silenziosamente, proprio nel luogo in cui cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di feriti, un grande numero di persone senza casa e conseguenze economiche che il Paese sconta ancora oggi. Il Pontefice ha poi deposto poi una corona di fiori. E al termine della commemorazione, ha salutato alcuni parenti delle vittime presenti e alcuni sopravvissuti all’esplosione.

Papa Leone XIV salutando gli operatori e gli assistiti dell’ospedale de la Croix afferma che quanto si vive in questo luogo è un monito per tutti, per la vostra terra ma anche per l’intera umanità: “Non possiamo dimenticarci dei più fragili. In particolare noi cristiani, che siamo la Chiesa del Signore Gesù, siamo chiamati a prenderci cura dei poveri: il Vangelo stesso ce lo chiede e – non dimentichiamolo – il grido dei poveri che attraversa anche la Scrittura ci interpella”, ha sottolineato citando la Dilexi te. Ad accogliere Leone XIV all’ospedale de la Croix sono stati i bambini vestiti da cardinali e da guardie svizzere, e naturalmente uno da Pontefice, accompagnati dalla versione in arabo della canzone “Nel blu dipinto di blu”.