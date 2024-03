Villa Fabris, week end con open day in vista della riapertura. Nuova gestione al via

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evento speciale di avvicinamento all’apertura di Villa Fabris nella nuova gestione, affidata attraverso il bando a un pool di associazioni composto da Engim Thiene (come capofila), da da Samarcanda Cooperativa Sociale Onlus e ALDA+ Srl, in collaborazione con Comune di Thiene. Appuntamento ravvicinato allora per sabato 16 e domenica 17 marzo con una serie di laboratori interattivi progettati per coinvolgere cittadini e famiglie e sfruttare al meglio il potenziale di di uno dei luoghi di aggregazione simbolo della città altovicentina.

Situata in una cornice originale, Villa Fabris è un punto di riferimento per la comunità locale e oltre, che pone al centro valori fondamentali come bellezza, equità, fare e cura. L’ex residenza privata, di proprietà del Comune e affidata per 6 anni in gestione condivisa per valorizzarne la funzione sociale e culturale, ma anche formativa, offre numerosi spazi per l’organizzazione di eventi, fiere, mostre, corsi di formazione, attività di co- working, condivisione di ambienti e molto altro ancora.

L’obiettivo degli open days di Villa Fabris è quello di riaprire le porte dei suoi spazi, rimasti inattivi in questa fase di transizione, per mostrare un piccolo assaggio della proposta socio- culturale che vorremmo portare con il progetto, iniziare a coinvolgere la cittadinanza per pensare insieme agli scenari futuri per garantire la massima inclusione e sviluppo possibile. A partire dalle ore 14 di sabato e fino alle 17 di domenica, i visitatori avranno infatti l’opportunità di partecipare ad una vasta gamma di laboratori ed attività organizzate dai partner coinvolti, incentrate sulla creatività, sulla democrazia, sull’innovazione digitale e su molto altro ancora, oltre ad assistere a concerti e spettacoli artistici che accompagneranno la due giorni di evento.

Gli Open Days sono gratuiti ed aperti a tutti. “Villa Fabris è un bene della collettività”, ha affermato Marta Rigo, portavoce di Engim, leader del progetto. “Il nostro scopo è quello di animare gli spazi di questo luogo di bellezza con iniziative, laboratori, workshop, che vadano a coinvolgere e promuovere la partecipazione di tutte e tutti i cittadini. Vogliamo creare un luogo in cui le persone possano identificarsi, acquisire conoscenze e contribuire alla creazione di una vera e propria fucina di idee. L’obiettivo della nostra RETE , è quello di dare continuità al lavoro svolto dall’Associazione Villa Fabris, che negli anni ha costruito un patrimonio di storia da conservare, e di creare uno spazio di partecipazione, di bellezza e cultura per una comunità più inclusiva sotto l’aspetto sociale, economico, ambientale e culturale, con una spinta positiva di rilancio anche per il nostro territorio”.

“La due giorni di apertura si propone di stimolare il dialogo e la rigenerazione urbana,

promuovendo un senso di appartenenza e di responsabilità verso Villa Fabris, coinvolgendo

attivamente la comunità locale e creando un legame duraturo tra la villa ed i cittadini.

Per maggiori informazioni sul progetto, su come prenotare le diverse attività e per conoscere il programma completo dell’evento, si prega di visitare il sito web ufficiale della Villa Fabris“.