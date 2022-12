Previsioni meteo 16-18/12, pioggia residua prima di un miglioramento nel week end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una perturbazione atlantica è transitata sul Vicentino portando molta pioggia in pianura (dai 20 ai 35 mm) e neve abbondante sopra i 1.500 metri di quota. Il tempo tende a migliorare ma ci sarà ancora spazio per qualche residua precipitazione nei prossimi giorni.

VENERDI 16 DICEMBRE

Giornata nuvolosa con possibili deboli precipitazioni intermittenti, più probabili la mattina e in tarda serata. Qualche fioccata in montagna sopra i 1.400 metri. Temperature in rialzo. Estremi termici in pianura tra 5 e 9 gradi.

SABATO 17 DICEMBRE

La mattina il cielo si presenterà nuvoloso su tutta la provincia. Saranno possibili deboli piogge sparse nella prima mattinata e nevischio sulle Prealpi oltre i 1.000 metri. Dal pomeriggio ci saranno delle schiarite a partire dai settori occidentali, fino a cielo poco nuvoloso la sera. Da nord est entreranno correnti più fredde che faranno scendere di qualche grado le temperature, soprattutto sui rilievi.

DOMENICA 18 DICEMBRE

Giornata soleggiata ma fredda sul Vicentino. Solo nel pomeriggio-sera saranno in transito delle velature. Gelate in pianura nelle prime ore del mattino e la sera con temperature minime tra -2 e 0 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da inizio settimana l’alta pressione si posizionerà sull’Italia garantendo tempo buono per qualche giorno. Questo favorirà la formazione di nebbie in pianura e l’effetto dell’inversione termica, temperature quindi in lieve aumento in montagna e in calo nelle vallate e in pianura.