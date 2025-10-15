Gaza, annullata riapertura valico aiuti umanitari. Netanyahu oggi in tribunale nel processo per corruzione



Il premier israeliano è anche soggetto a un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale con l'accusa di aver ordinato crimini di guerra nell'attacco del suo governo contro i militanti di Hamas a Gaza. Netanyahu detiene il record per il maggior numero di anni trascorsi alla guida del governo israeliano, avendo ricoperto la carica di primo ministro per 18 anni in diversi incarichi dal 1996.

al premier israeliano per i suoi tre distinti casi di corruzione. In un caso Netanyahu e sua moglie Sara sono accusati di aver accettato beni di lusso per un valore di oltre 260.000 dollari, tra cui champagne, sigari e gioielli, da miliardari in cambio di favori politici. In altri due casi, Netanyahu è anche accusato di aver tentato di negoziare una migliore copertura stampa da parte di due organi di stampa israeliani. Il premier israeliano ha negato qualsiasi illecito, sostenendo di essere vittima di un complotto politico.