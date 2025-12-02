Presunta frode negli appalti pubblici europei, fermata Federica Mogherini e Stefano Sannino

incluso l'appalto per finanziare la nuova Accademia diplomatica europea, un programma annuale di formazione per diplomatici finanziato dal Servizio diplomatico Ue e ospitato a Bruges.

Il fascicolo si concentra anche sull'acquisto da 3,2 milioni di euro di un edificio a Bruges nel 2022 da parte del Collegio — struttura destinata a ospitare i partecipanti dell'Accademia — poco prima che l'Eeas bandisse una gara successivamente aggiudicata al Collegio per 654.000 euro di finanziamento. All'operazione ha preso parte anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), sotto il coordinamento della Procura europea (Eppo). L'inchiesta riguarda il presunto utilizzo irregolare di fondi Ue da parte del Servizio e del Collegio d'Europa nel 2021 e 2022,

La polizia federale belga ha effettuato all’alba di oggi perquisizioni nella sede del Servizio europeo per l'azione esterna a Bruxelles, al Collegio d'Europa di Bruges e in alcune abitazioni private nell'ambito di un'inchiesta su un presunto uso improprio di fondi Ue. Sequestro di documenti eper interrogatori con l'ipotesi diSecondo un testimone, una decina di agenti in borghese sono entrati nella sede del Seae intorno alle 7:30.