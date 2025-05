Ex Ilva, stallo al tavolo governo – sindacati. Oggi proteste dei lavoratori bloccano la statale Appia

Il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano ha ricordato: “All'inizio c'era un socio privato che non aveva scelto nessuno di noi, ma che ci ha lasciato un'eredità pesante che stiamo provando a gestire in materia soprattutto di sicurezza degli impianti. Il prosieguo dell'attività dopo l'estromissione del socio privato ha riservato e riserva continue sorprese come potrebbero spiegare i commissari a proposito delle condizioni in cui hanno trovato l'Altoforno 2, certamente condizioni peggiori di come si potessero immaginare”. Mantovano ha assicurato che vi è stata la continua ricerca di fonti finanziarie per andare avanti. “Ci sono stati più interventi legislativi e più azioni di confronto con le istituzioni comunitarie e c'è stata una costante sollecitazione degli altri soggetti che hanno voce in capitolo per il rispetto dei tempi pur nel necessario e rigoroso mantenimento dei parametri, penso innanzitutto all'autorizzazione ambientale“. ha ricordato: “che non aveva scelto nessuno di noi, ma che ci ha lasciato un'eredità pesante che stiamo provando a gestire in materia soprattutto di. Il prosieguo dell'attività dopo l'estromissione del socio privato ha riservato e riserva continue sorprese come potrebbero spiegare i commissari a proposito delle condizioni in cui hanno trovato l'Altoforno 2, certamente condizioni peggiori di come si potessero immaginare”.“Ci sono stati più interventi legislativi e più azioni di confronto con le istituzioni comunitarie e c'è stata una costante sollecitazione degli altri soggetti che hanno voce in capitolo per il rispetto dei tempi pur nel necessario e rigoroso mantenimento dei parametri, penso innanzitutto all'“.

: “Gli scioperi stamattina in tutti gli impianti sono stati un segnale molto chiaro dei lavoratori. Per il tavolo a Palazzo Chigi c'è una sospensione, verrà riconvocato per la prossima settimana un nuovo incontro perché alle questioni che abbiamo posto sulla continuità dal punto di vista industriale, occupazionale e degli obiettivi che riguardano il futuro dell'azienda e il presente dei lavoratori, adLo Stato deve garantire la continuità dell'azienda, i livelli occupazionali, gli investimenti che servono per il processo di decarbonizzazione. Questo è il punto per noi fondamentale”.